Суперлига рассматривает возможность иска на 3,5 млрд евро к УЕФА. Организаторы считают, что теряют деньги из-за попыток помешать запуску турнира
Суперлига Европы может подать иск к УЕФА на 3,5 млрд евро.
Как сообщает As, организаторы Суперлиги считают, что запуск турнира задерживается из-за угроз и давления со стороны УЕФА и его главы Александера Чеферина, в связи с чем Суперлига несет существенные убытки. В частности, ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро.
Еще одна претензия к УЕФА связана с упущенной выгодой от телевизионных прав на показ матчей Суперлиги – в общей сложности убытки составили от 700 млн до 1,2 млрд долларов. Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10% больше текущего.
Помимо финансовых претензий, представители Суперлиги считают, что УЕФА по-прежнему злоупотребляет доминирующим положением в европейском футболе, несмотря на вынесенное ранее решение Суда Европейского союза.
Ну и каша у тебя в башке.
Клубы вправе выбирать в каких турнирах они участвуют, любой суд будет на их стороне
И, да, бабе своей по«ты»кай.
Для чего еженедельные класико? Что бы что?!