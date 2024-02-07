Суперлига рассматривает возможность иска на 3,5 млрд евро к УЕФА. Организаторы считают, что теряют деньги из-за попыток помешать запуску турнира

Суперлига Европы может подать иск к УЕФА на 3,5 млрд евро.

Как сообщает As, организаторы Суперлиги считают, что запуск турнира задерживается из-за угроз и давления со стороны УЕФА и его главы , в связи с чем несет существенные убытки. В частности, ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро.

Еще одна претензия к УЕФА связана с упущенной выгодой от телевизионных прав на показ матчей Суперлиги – в общей сложности убытки составили от 700 млн до 1,2 млрд долларов. Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10% больше текущего.

Помимо финансовых претензий, представители Суперлиги считают, что по-прежнему злоупотребляет доминирующим положением в европейском футболе, несмотря на вынесенное ранее решение Суда Европейского союза.