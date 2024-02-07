Суперлига рассматривает возможность иска на 3,5 млрд евро к УЕФА. Организаторы считают, что теряют деньги из-за попыток помешать запуску турнира

Теги Барселона Реал Мадрид УЕФА бизнес Александер Чеферин деньги Суперлига Европы Футбол

Суперлига Европы может подать иск к УЕФА на 3,5 млрд евро.

Как сообщает As, организаторы Суперлиги считают, что запуск турнира задерживается из-за угроз и давления со стороны УЕФА и его главы Александера Чеферина, в связи с чем Суперлига несет существенные убытки. В частности, ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро.

Еще одна претензия к УЕФА связана с упущенной выгодой от телевизионных прав на показ матчей Суперлиги – в общей сложности убытки составили от 700 млн до 1,2 млрд долларов. Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10% больше текущего.

Помимо финансовых претензий, представители Суперлиги считают, что УЕФА по-прежнему злоупотребляет доминирующим положением в европейском футболе, несмотря на вынесенное ранее решение Суда Европейского союза.

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29 комментариев
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Хорошая идея, надо топтать арабскую уефу по полной.
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Какое отношение арабы и УЕФА имеют отношение к ЗМ? УЕФА свой приз за сезон отдала Холанду.
Ну и каша у тебя в башке.
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Клубы состоят во внутренних федерациях, футбольные Федерации состоят в уефа, тут всё предельно четко и понятно. Хотите создать турнир? Выходите из лиг и вперёд. Никто переживать не будет.
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Да скиньтесь вы уже Перецу по ляму, человек из за денег свою пятую точку рвет. Ведь надо же как то покрывать расходы связанные с Мбаппе)₽
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Надо лично к Чиферину предъявить….
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это уже предсмертные конвульсии у ребятишек начались. вот и ладушки.
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Ответ Akademik77
Клубы состоят во внутренних федерациях, футбольные Федерации состоят в уефа, тут всё предельно четко и понятно. Хотите создать турнир? Выходите из лиг и вперёд. Никто переживать не будет.
Точно ??? Кто тогда будет эти самые лиги смотреть ???
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Ответ fbd
Так вот кто их инвестор и где они деньги возьмут!
Это было известно с самого начала, ещё когда они первый бунт устроили.
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Ответ Akademik77
Есть футбольная иерархия и она всеми признана. Не нравится? Выходишь. Всё просто.
Зачем?
Клубы вправе выбирать в каких турнирах они участвуют, любой суд будет на их стороне
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Ответ zzzeeerrrooo
С чего они должны выходить из лиг?
Есть футбольная иерархия и она всеми признана. Не нравится? Выходишь. Всё просто.
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Ответ Анвар Масимов
Ну если ты думаешь что суперлига запустится только с 2-3 клубами , то ты очень недалёкий
Под класико я подразумевал матчи топ команд. ЛЧ — лучший формат турнира для клубов. Уефа зажралась в край и её нужно растрясти немного, но не создавать СЛ.
И, да, бабе своей по«ты»кай.
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Ответ Akademik77
Клубы состоят во внутренних федерациях, футбольные Федерации состоят в уефа, тут всё предельно четко и понятно. Хотите создать турнир? Выходите из лиг и вперёд. Никто переживать не будет.
С чего они должны выходить из лиг?
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Ответ Akademik77
Будут смотреть истинные фанаты и болельщики своих клубов. Для чего еженедельные класико? Что бы что?!
Ну если ты думаешь что суперлига запустится только с 2-3 клубами , то ты очень недалёкий
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Ответ Анвар Масимов
Точно ??? Кто тогда будет эти самые лиги смотреть ???
Будут смотреть истинные фанаты и болельщики своих клубов.
Для чего еженедельные класико? Что бы что?!
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
И каждый год давать ЗМ РАНАЛду даже после его смерти?
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Что то не пойму. Организаторы Суперлиги взяли кредит на соревнование которого нет и пока не планируется. На что тогда деньги тратятся.
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Какая-то не серьезная сумма... Нужно её увеличить минимум вдвое!
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Вот и деньги на первое время, чтобы всем клубам по 100 дать и бесплатно показывать весь футбол
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Евросуд сам виноват, что позволил им выиграть дело.
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