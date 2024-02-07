Путин о 10-летии Сочи-2014: «Олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью. Игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Политика Лыжи

Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию Сочи-2014.

«Дорогие друзья! Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события.

Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне.

В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура.

Благодаря такому творческому, созидательному труду олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.

Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды.

Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью убедительно это подтверждают.

Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, поздравляю с Днем зимних видов спорта», – говорится в обращении президента России. 

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87 комментариев
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Не понимаю, что тут праздновать? Причём в то время, когда наши спортсмены отстранены от международных соревнований? В чем победа? От чего радость?
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+78
А двухлетие положительной пробы Валиевой будем отмечать?
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+73
Боженька, если ты есть услышь нас , ну нет уже сил его терпеть
+72
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+63
Праздник допинга
+53
-5
+48
Для меня Сочи знаменуют торжество коррупции и, допинга. И начала культа несменяемого.
+55
-8
+47
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты за лидера своего можешь на Донбасс поехать, там его идеи распространять) давай, вперёд)
+50
-6
+44
Ответ Howard Norfolk
Для меня Сочи знаменуют торжество коррупции и, допинга. И начала культа несменяемого.
Нда, февраль 2014 был последним светлым пятном, помню как радовался 1 месту в зачете, наивный
+32
-1
+31
В целях продолжения праздника дружбы и мира через месяц случился Крым
+36
-8
+28
Поднять пенсии, зарплаты, вложив деньги в развитие экономики - это не наш путь. Пустить пыль в глаза иностранцам, попутно распилив миллиарды при строительстве объектов ОИ или ЧМ - круто!
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+21
до сих пор небось расплачиваемся )
+22
-3
+19
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Давно я так не смеялся
+20
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+19
Сомневаюсь я, что миллионы граждан мечтали об этом...
+19
-2
+17
Какой огромный шаг в пропасть мы сделали за 10 лет....
+16
-1
+15
Видимо за 10 лет больше ничего хорошего и не случилось, что второй день вспоминают никому ненужную Олимпиаду в Сочи . Печально, что вместо того, что думать о настоящем и будущем, зачем-то вспоминают о событиях 10-летней давности, которые к тому же вообще для обычных людей никакой пользы не принесли. И так сейчас в стране столько проблем, а время уделяют какой-то Олимпиаде, прошедшей аж 10 лет назад.
+16
-1
+15
Игры стали настоящим праздником допинга
+18
-3
+15
что там про 12-летие майских указов?
+15
-1
+14
Я одного не понимаю, как один товарищ может за всех говорить 🤷‍♂️
Я почти третий год о другом уже мечтаю, зачем мне Ваша распиленная Олимпиада на допинге?
+15
-2
+13
Ответ Юркин Клоп
А двухлетие положительной пробы Валиевой будем отмечать?
Дедушка должен тост провозгласить!
+14
-1
+13
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Давай расскажи чем ужасен либерализм) Заодно хотя бы определение слова почитай
+17
-4
+13
И закончилась позором, даже вспоминать не хочется. Всё, за что он берётся, превращается из кареты в тыкву
+16
-4
+12
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Хорошо что его не было
+11
0
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
а ты знаешь, что такое либерализм хотябы?вот своими словами опиши
+12
-1
+11
Все творчество и созидание сменились на разрушительные мифы псевдоистории
+11
-1
+10
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
По заработкам? Ну это у Ротенбергов радость и у Тимченко, или это вы и есть?🤔
+9
0
+9
Ответ Юркин Клоп
А двухлетие положительной пробы Валиевой будем отмечать?
Через год ,
10-летие награждения Родченкова орденом Дружбы.
+7
0
+7
съездил бы 14.02. на матч Сочи Торпедо посмотрел бы сколько зрителей придет, это не сгонять бюджетников на матч НХЛ
+7
0
+7
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
"Единственная идея, которую у меня есть желание распространять - борьба с либерализмом" (с) Это вам в палату рядом с Наполеоном
+9
-2
+7
Ответ ks-1993
Комментарий скрыт
>В Аргентине вон…

линчуют хоть?
+8
-1
+7
Ответ Groznyi2024
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"Поезд дружбы", про который так много пишут, но который в реальности никто никогда не видел, и даже никто не может привести ни одного конкретного факта о нём. Маршрут, дата отправления, число вагонов, число пассажиров и т.д.
+8
-1
+7
Ответ Алешка Терминатор
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как удобно
+7
0
+7
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