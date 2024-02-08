Экс-президент «Айнтрахта» Фишер: «В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Любого, кто с этим не согласен, мы вышвырнем»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия дискриминация Футбол

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о дискриминации в спорте.

«У нас яркий клуб. Среди нас представители 112 национальностей.

В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Любого, кто с этим не согласен, мы в конце концов вышвырнем вон», – сказал Петер Фишер.

Фишер руководил клубом из Франкфурта с 2000 года, в понедельник он перешел на пост почетного президента. Его преемник Матиас Бек отреагировал на слова экс-главы «Айнтрахта»: «Даже со мной на посту президента мы ни на дюйм не отступим от наших ценностей».

Петер Фишер ушел с поста президента «Айнтрахта»: «Моя мечта заключается не в том, чтобы клуб стал чемпионом или победителем ЛЧ, а в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло»

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110 комментариев
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Европейцы реально думают, что фашизм и всё остальное можно отменить, пригласив людей разных национальностей. Это только показывает, что англосаксы никого и никогда за людей не считали. Просто им сейчас выгодно такие идеалы продвигать. При этом поддерживают фашизм со стороны Украины и Израиля. А в Канаде открыто чествовали фашиста. Как бы ничего не зная. Ненавижу.
+38
-22
+16
На Западе все формы дискриминации процветали всегда. Меняется только повестка.
+29
-17
+12
Ответ Dexter Morgan
Вообще-то это одно и то же. Бандеровцы всегда были фашистами. Идейными. Если бы ты изучал историю, то ты бы это знал. А на Украине их должны были давить, а вместо этого взрастили. Кто на Украине, кто в Канаде.
а в РФ нацистов нет? геев нет? ты кто такое? в каком шаре ты живёшь?
+11
-1
+10
Ответ Евгений Крюков
Некоторые россияне тоже много что думают. И о собственной исключительности, и болей миссии и о том, что «вокруг враги» - не обсуждать же это)
ну конечно думают. ведь факельные шествия в центре Киева это просто люди дорогу освещают, а в Канаде дедок вообще случайно оказался. а натовские базы по всему миру это просто друзья из Америки.
+24
-18
+6
Нормас ночью ботов нагнали))
+8
-3
+5
Ответ stason79
бывал на западе?
Ему визу не дают.. ))
+4
0
+4
фашистский лицемер
+17
-13
+4
Ответ Dexter Morgan
Спасибо за комплимент. Ещё уважаю своих дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом, а потом восстанавливали страну. Жаль, что вы об этом забыли.
Мои деды тоже это делали. только ты батенька попутал те времена и то что сейчас. патриотизм и защиту родины легко назвать фашизмом.
+6
-2
+4
Ответ Dexter Morgan
Вообще-то это одно и то же. Бандеровцы всегда были фашистами. Идейными. Если бы ты изучал историю, то ты бы это знал. А на Украине их должны были давить, а вместо этого взрастили. Кто на Украине, кто в Канаде.
А Власов по твоему румын, да?
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Европейцы реально думают, что фашизм и всё остальное можно отменить, пригласив людей разных национальностей. Это только показывает, что англосаксы никого и никогда за людей не считали. Просто им сейчас выгодно такие идеалы продвигать. При этом поддерживают фашизм со стороны Украины и Израиля. А в Канаде открыто чествовали фашиста. Как бы ничего не зная. Ненавижу.
Некоторые россияне тоже много что думают. И о собственной исключительности, и болей миссии и о том, что «вокруг враги» - не обсуждать же это)
+23
-20
+3
Ответ Dexter Morgan
Так их гасили и давили. И будут давить. И в любой стране давят. Только не на Украине. А у них Азов.
ахахах. это 5 ))
+3
0
+3
Ответ Евгений Крюков
Некоторые россияне тоже много что думают. И о собственной исключительности, и болей миссии и о том, что «вокруг враги» - не обсуждать же это)
А надо быть, как все? Вообще-то каждая страна, каждый народ, каждый этнос исключительны сами по себе. Это США страна без истории и традиций. И Европу превратили в шестёрок. Лишь бы покупали товары и услуги, да? Родина там, где пятая точка в тепле?
+9
-6
+3
Ответ Dexter Morgan
На Западе все формы дискриминации процветали всегда. Меняется только повестка.
бывал на западе?
+10
-8
+2
Ответ Nikolay Kavcic
а разве не в данный момент вся российская машина пропаганды лебезит перед журналистом, который приехал, на минуточку, из США?)
А он вообще-то республиканец. Которого выперли свои же. Я разве говорил, что американцы плохие все? Знаешь, как я вычисляю тут либералов? Половина американских граждан терпеть не может демократов. А либералы перед любой американской властью лебезят. На Техас посмотри. У них ничего общего нет с либералами из Калифорнии. Суровые мужики никогда с ЛГБТ не свяжутся.
+3
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+2
Ответ counsel
Только высочайшего уровня цинизм или тупость могли родить такой уточняющие вопрос. Я бы поставил на воздействие обоих этих факторов.
Есть ещё один фактор - подлость, полное бестыдство и безнаказанность.
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Ответ Dexter Morgan
А СССР добро. А это зло. Точно так же зло на Украине будет уничтожено.
Но национальности он при этом не имел, так? Я повторяю вопрос, только в отношении украинцев имеет значение национальность, в отношении Власова не имеет, так?
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Ответ Sarumian
Ему визу не дают.. ))
фейсем не вышел
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Ответ Dexter Morgan
А Власов зло вообще-то. Официально.
Ааа, но не имеет национальности) понял
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Ответ Genadii Hmelevskii
А как вы представляете выборы в условиях оккупации?
Ну как то же выбрали Порошенко, а потом и Зеленского. ты наверно забыл что ДНР и ЛНР с Крымом не участвовали в голосовании. Я просто привёл пример страны которая по определению подходит полностью.
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо за комплимент. Ещё уважаю своих дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом, а потом восстанавливали страну. Жаль, что вы об этом забыли.
Как по комментариям можно понять, забыл человек или нет? У вас какой-то датчик есть?
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Ответ Genadii Hmelevskii
Ответы будут?
А зачем мне отвечать, если ты мне напишешь про Соловьева и Киселева? Я вашу методичку знаю.
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Ответ dagerd
Комментарий удален модератором
совок
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В спорте нет политики говорили они, а в итоге Россию бойкотируют во всех видах спорта практически
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Ответ Genadii Hmelevskii
На это есть один ответ, и он в законах Украины.
ну законы Украины читать я точно не стану, но Конгрессмены США призывали провести выборы. Что ответил Зеленский? дайте денег на выборы, вот и весь ответ.
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Ответ Genadii Hmelevskii
А в чем шантаж?
а ты забавный)
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Ответ stason79
причем тут это?
Притом. Если ты не видишь связи, то я не знаю. На Украине даже 9 мая не отмечают на государственном уровне. Просто, как на Западе. Не ВОВ, а конец второй мировой.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще-то много всего святого. От всего святого древние укры открестились.
А вот без упоминания другой национальности можно ответить? Во вторых, что конкретно по вашему осталось?
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Ты нормальный? Причём тут национальность? Ты каждого преступника по национальности отмечаешь? На Украине тоже есть люди с русскими фамилиями, кстати. Только они для меня не русские.
Ааа, то есть у бандеровцев важно что украинцы, а Власов дитя космополитов. Я вас понял.
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Ответ Genadii Hmelevskii
И? Что тут вызывает вопросы?
что выборы Зеленский не захотел проводить, потому что хотел выбить ещё грошей) шантаж не прошёл)
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Ответ Птюч, Ёж.
реально в клубе работники 112 разных национальностей? а немец среди них только один, он сам?
Потому и экс, что немец, а не еврей)
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