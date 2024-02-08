Экс-президент «Айнтрахта» Фишер: «В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Любого, кто с этим не согласен, мы вышвырнем»

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о дискриминации в спорте.

«У нас яркий клуб. Среди нас представители 112 национальностей.

В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Любого, кто с этим не согласен, мы в конце концов вышвырнем вон», – сказал Петер Фишер.

Фишер руководил клубом из с 2000 года, в понедельник он перешел на пост почетного президента. Его преемник Матиас Бек отреагировал на слова экс-главы «Айнтрахта»: «Даже со мной на посту президента мы ни на дюйм не отступим от наших ценностей».

Петер Фишер ушел с поста президента «Айнтрахта»: «Моя мечта заключается не в том, чтобы клуб стал чемпионом или победителем ЛЧ, а в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло»

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