Главу технического комитета судей Испании обвинили в манипуляциях с ВАР с целью навредить «Реалу» (El Debate)

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Главу комитета судей обвинили в манипуляциях с ВАР с целью навредить «Реалу».

Глава технического комитета арбитров (CTA) Луис Медина Канталехо обвинен в манипулировании изображениями ВАР с целью нанесения ущерба «Реалу», утверждает El Debate со ссылкой на жалобу. В частности, есть запрос на расследование возможных организованных преступлений и коррупции.

В жалобе сказано, что у CTA есть секретная ВОР-комната, которую называют «операционной». Из нее ВАР и АВАР получают указания в спорные моменты матчей, что противоречит протоколам IFAB. «Когда играет «Реал», с необычной частотой выбирается «нужный» кадр, – сказано в жалобе. – Это всегда вредит «Мадриду» и не зависит от того, какие судьи работают на матче».

Комнатой руководит человек, чья должность определяется как «директор по операциям». На каждой игре эту роль выполняет новый человек, имя его не раскрывается. По телефону он контактирует с ВАР и АВАР, а также с сотрудником CTA. Разговоры не записываются.

В жалобе подчеркивается, что и руководитель ВАР в Испании Карлос Клос Гомес, и Медина Канталехо нарушают протоколы IFAB.

Также в жалобе просят рассмотреть «манипуляцию, отказ от использования и сокрытие» изображений ВАР. В жалобе приводятся десятки примеров и указывается, что некоторые руководители судейского корпуса «используют уловки для достижения определенных целей», «помещают сомнительные эпизоды на два кадра вместо одного» и «скрывают изображения, которые могут объяснить сомнительный эпизод». Также упоминается практика «сокрытия агрессии, которой испытали несколько игроков, преимущественно из «Реала». В тексте сказано: «Зрители могут не заметить агрессию, но она не должна оставаться незамеченной ВАР и АВАР, которые находятся в специальной комнате и получают кадры с 35 разных камер». В заключение сказано, что единственная цель сокрытия изображений – «нанести вред команде, которая страдает от этого, и принести пользу команде, нарушавшей правила, которая таким образом не остается в меньшинстве».

Кроме Медины Канталехо, обвинения выдвинуты членам коллегии Карлосу Клосу Гомесу и Сантьяго Хайме Латре, а также судьям Рикардо де Бургосу Бенгоэчеа, Гильермо Куадре, Сесару Сото Градо, Алехандро Муньису Руису, Пабло Гонсалесу Фуэртесу, Хуану Луису Пулидо Сантане, Давиду Медиасу и Игнасио Иглесиасу Вильянуэве.

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19 комментариев
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Клубное ТВ Реала в эфире?)
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фаны барсы опять будут Реал-Альмерия вспоминать 🤣
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Вар вредит Реалу )))))) Уже первоапрельские шутки пошли
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Да кто же ему навредит. Он же памятник!
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Ответ Александр Орлов
Реал-самая судейская команда. Три незаслуженных лиги чемпионов говорят о многом. Никто их всерьез не воспринимает.
Ты их вспоминаешь каждые 5 минут, куда уж серьезнее.
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Забавно, что чем больше вопят из каталонии, тем больше неудобных судебных процессов на их головы падает
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Все клубы Ла Лиги объединились против Реала)))
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Давно пора уже всех проверить
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Люди из комнаты ВОРов пытаются навредить Реалу
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В Испании траблов с судейством в разы больше , чем в России
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Это они после матча с Альмерией так решили?)) Пчелы против меда)
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Ой, а кто мог подать такую жалобу ? есть какие нибудь догадки ?
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Ответ FROL
Да кто же ему навредит. Он же памятник!
Да кто же ему навредит. Он же королевский!
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахаха, судьи вредят Реалу. Смешнее ничего не слышал. Может вредят в том смысле, что отгрызают деньги у Реала, так как Мадрид им платит за ручное судейство. Ну Реал извини, не за бесплатно же судьи будут решения в твою пользу принимать.
Откуда у тебя эта инфа или ты воздухан,а вот весь мир знает что барса платила судьям
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