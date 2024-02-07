Главу технического комитета судей Испании обвинили в манипуляциях с ВАР с целью навредить «Реалу» (El Debate)

Главу комитета судей обвинили в манипуляциях с ВАР с целью навредить «Реалу».

Глава технического комитета арбитров (CTA) Луис Медина Канталехо обвинен в манипулировании изображениями ВАР с целью нанесения ущерба « », утверждает El Debate со ссылкой на жалобу. В частности, есть запрос на расследование возможных организованных преступлений и коррупции.

В жалобе сказано, что у CTA есть секретная ВОР-комната, которую называют «операционной». Из нее ВАР и АВАР получают указания в спорные моменты матчей, что противоречит протоколам IFAB. «Когда играет «Реал», с необычной частотой выбирается «нужный» кадр, – сказано в жалобе. – Это всегда вредит «Мадриду» и не зависит от того, какие судьи работают на матче».

Комнатой руководит человек, чья должность определяется как «директор по операциям». На каждой игре эту роль выполняет новый человек, имя его не раскрывается. По телефону он контактирует с ВАР и АВАР, а также с сотрудником CTA. Разговоры не записываются.

В жалобе подчеркивается, что и руководитель ВАР в Испании Карлос Клос Гомес, и Медина Канталехо нарушают протоколы IFAB.

Также в жалобе просят рассмотреть «манипуляцию, отказ от использования и сокрытие» изображений ВАР. В жалобе приводятся десятки примеров и указывается, что некоторые руководители судейского корпуса «используют уловки для достижения определенных целей», «помещают сомнительные эпизоды на два кадра вместо одного» и «скрывают изображения, которые могут объяснить сомнительный эпизод». Также упоминается практика «сокрытия агрессии, которой испытали несколько игроков, преимущественно из «Реала». В тексте сказано: «Зрители могут не заметить агрессию, но она не должна оставаться незамеченной ВАР и АВАР, которые находятся в специальной комнате и получают кадры с 35 разных камер». В заключение сказано, что единственная цель сокрытия изображений – «нанести вред команде, которая страдает от этого, и принести пользу команде, нарушавшей правила, которая таким образом не остается в меньшинстве».

Кроме Медины Канталехо, обвинения выдвинуты членам коллегии Карлосу Клосу Гомесу и , а также судьям де Бургосу Бенгоэчеа, Гильермо Куадре, Сесару Сото Градо, Алехандро Муньису Руису, Пабло Гонсалесу Фуэртесу, Хуану Луису Пулидо Сантане, Давиду Медиасу и Игнасио Иглесиасу Вильянуэве.