Фанаты «Милана» вывесили баннер «Нам надоела ваша посредственность» после 0:0 с «Дженоа». Они свистели команде и кричали про американское руководство клуба

Фанаты «Милана» выразили недовольство командой после ничьей с «Дженоа».

Вчера «россонери» отметили на домашнем стадионе 125-летие клуба, однако матч 16-го тура Серии А закончился нулевой ничьей.

Игра завершилась под оглушительные свистки стадиона и скандирования болельщиков в адрес игроков и клуба.

Среди кричалок, в частности, были: «Вы нас разозлили» и «Мы не американцы», отсылающие к руководству «Милана ».

Протест фанатов продолжился и на выходе со стадиона. Группа ультрас Curva Sud разместила у «Сан-Сиро » баннер с надписью: «Мы ждали и бесконечно поддерживали вас, нам надоела ваша посредственность».

Фото: tuttomercatoweb.com

«Милан» к 125-летию устроил церемонию со световым шоу и музыкой. На поле вышли легенды с трофеями, Шевченко, ван Бастена, Индзаги включили в Зал славы перед матчем с «Дженоа»