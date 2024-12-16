Фанаты «Милана» вывесили баннер «Нам надоела ваша посредственность» после 0:0 с «Дженоа». Они свистели команде и кричали про американское руководство клуба
Фанаты «Милана» выразили недовольство командой после ничьей с «Дженоа».
Вчера «россонери» отметили на домашнем стадионе 125-летие клуба, однако матч 16-го тура Серии А закончился нулевой ничьей.
Игра завершилась под оглушительные свистки стадиона и скандирования болельщиков в адрес игроков и клуба.
Среди кричалок, в частности, были: «Вы нас разозлили» и «Мы не американцы», отсылающие к руководству «Милана».
Протест фанатов продолжился и на выходе со стадиона. Группа ультрас Curva Sud разместила у «Сан-Сиро» баннер с надписью: «Мы ждали и бесконечно поддерживали вас, нам надоела ваша посредственность».
Фото: tuttomercatoweb.com
«Милан» к 125-летию устроил церемонию со световым шоу и музыкой. На поле вышли легенды с трофеями, Шевченко, ван Бастена, Индзаги включили в Зал славы перед матчем с «Дженоа»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
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