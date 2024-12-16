Форвард «Локомотива» Воробьев выложил фото с охоты на зайцев
Дмитрий Воробьев показал фото с охоты на зайцев.
Нападающий «Локомотива» в сторис социальной сети опубликовал фотографию, в которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
В этом сезоне Воробьев забил 5 голов в 18 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Дмитрия Воробьева
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