Форвард «Локомотива» Воробьев выложил фото с охоты на зайцев

Дмитрий Воробьев показал фото с охоты на зайцев.

Нападающий «Локомотива » в сторис социальной сети опубликовал фотографию, в которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

В этом сезоне Воробьев забил 5 голов в 18 матчах Мир РПЛ .

Фото: instagram.com/dima.vorobyov.10