Антуан Гризманн: «Атлетико» – мой последний клуб в Европе, почти 100%. Я дома. Потом хотел бы в МЛС»

Теги МЛС Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн сказал, что «Атлетико» будет его последним клубом в Европе.

– Вы говорили, что хотели бы продлить контракт и завершить европейский этап карьеры в «Атлетико».

– Да, так я и говорил. Я знаю, что клуб готов приложить усилия. Мы поговорим об этом.

После Европы я хотел бы оказаться в МЛС, я всегда об этом говорил. Но «Атлетико» почти со стопроцентной вероятностью – мой последний клуб в Европе. Я хочу быть здесь. Здесь я чувствую себя наиболее счастливым. Тут я дома, – сказал 32-летний нападающий.

В этом сезоне у Гризманна 16 голов в 24 матчах за «Атлетико». Его полную статистику можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
если Климов не подлизнет Месси в любом посте, значит на улице апокалипсис
+7
-4
+3
Ответ Стахович
Атлетико - дом,барса - сарай
ну, он даже когда переходил в сарай это не особо скрывал, целый фильм сделали, как он думал, поднимать ли зарплату в 2 раза)))
+2
-1
+1
Атлетико - дом,барса - сарай
+3
-3
0
"хотел бы в МЛС, но поеду в топовый чемпионат СА"
0
0
0
Ну тут надо соотнести клубы МЛС с городами, где есть клубы НБА. Круг сузится
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
если Климов не подлизнет Месси в любом посте, значит на улице апокалипсис
У его коммента уже -3, ждём удаления)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий