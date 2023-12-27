Антуан Гризманн: «Атлетико» – мой последний клуб в Европе, почти 100%. Я дома. Потом хотел бы в МЛС»

Антуан Гризманн сказал, что «Атлетико» будет его последним клубом в Европе.

– Вы говорили, что хотели бы продлить контракт и завершить европейский этап карьеры в «Атлетико».

– Да, так я и говорил. Я знаю, что клуб готов приложить усилия. Мы поговорим об этом.

После Европы я хотел бы оказаться в , я всегда об этом говорил. Но «Атлетико» почти со стопроцентной вероятностью – мой последний клуб в Европе. Я хочу быть здесь. Здесь я чувствую себя наиболее счастливым. Тут я дома, – сказал 32-летний нападающий.

В этом сезоне у 16 голов в 24 матчах за « ». Его полную статистику можно найти здесь.

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