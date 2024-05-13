«Реал» подпишет вратаря «Атлетико» U19 Местре свободным агентом летом

«Реал» близок к подписанию 19-летнего голкипера «Атлетико» Серхио Местре.

Как сообщает Relevo, Местре, выступающий за команду « » U19, перейдет в «Реал» этим летом на правах свободного агента. Отмечается, что в подписании голкипера был заинтересован директор академии «Реала» Ману Фернандес. Планируется, то в следующем сезоне будет выступать за « » в качестве основного вратаря.

В текущем сезоне Местре провел за молодежную команду «Атлетико» два матча в Юношеской лиге УЕФА, а также был включен в заявку на матч с «Лас-Пальмасом».