«Реал» подпишет вратаря «Атлетико» U19 Местре свободным агентом летом

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Реал Мадрид С Атлетико Мадрид U-19 Серхио Местре Футбол

«Реал» близок к подписанию 19-летнего голкипера «Атлетико» Серхио Местре.

Как сообщает Relevo, Местре, выступающий за команду «Атлетико» U19, перейдет в «Реал» этим летом на правах свободного агента. Отмечается, что в подписании голкипера был заинтересован директор академии «Реала» Ману Фернандес. Планируется, то в следующем сезоне Местре будет выступать за «Реал Мадрид С» в качестве основного вратаря.

В текущем сезоне Местре провел за молодежную команду «Атлетико» два матча в Юношеской лиге УЕФА, а также был включен в заявку на матч Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

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5 комментариев
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Ответ Амин Чич
А так в последние годы вроде хорошие вратари выходят из Атлетико, ну Кепа может и исключение... или реально они становятся ТОПами благодаря стилю игры Атлетико !? Тут надо рассуждать)
Кепа никогда и не был в Атлетико. Он играл за Атлетик Бильбао.
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Так это ж "зрада", ребят).
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И чем он лучше своих воспитанников?
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Ответ Lindeman
И чем он лучше своих воспитанников?
РМ просто берет, чтобы брать. Как Атлетико начал брат регулярно титулы в детском футболе, оставляя РМ вторым, те как с цепи сорвались. Третье лето подряд массовые заходы, придумали для СМи пакт еще и берут
А Местре в Атлетико третий вратарь в команде Б) Не играл.
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