«Реал» подпишет вратаря «Атлетико» U19 Местре свободным агентом летом
«Реал» близок к подписанию 19-летнего голкипера «Атлетико» Серхио Местре.
Как сообщает Relevo, Местре, выступающий за команду «Атлетико» U19, перейдет в «Реал» этим летом на правах свободного агента. Отмечается, что в подписании голкипера был заинтересован директор академии «Реала» Ману Фернандес. Планируется, то в следующем сезоне Местре будет выступать за «Реал Мадрид С» в качестве основного вратаря.
В текущем сезоне Местре провел за молодежную команду «Атлетико» два матча в Юношеской лиге УЕФА, а также был включен в заявку на матч Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
А Местре в Атлетико третий вратарь в команде Б) Не играл.