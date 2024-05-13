Николай Писарев: «Футбол Ивича не нравился Галицкому – правильно страдать. Сергей Николаевич хочет при 1:0 бежать и забивать 2-й, 3-й, уж дома точно»

Николай Писарев оценил работу Владимира Ивича и Мурада Мусаева в «Краснодаре».

13 марта 2024 года «Краснодар» объявил об увольнении с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил .

– Мусаев пришел к тебе (обращается к Александру Дорскому – Sports) на передачу и так подвигал фишки, что потом мне позвонил Сергей Николаевич [ ]: «Ты обязательно посмотри эту передачу, вот же как надо играть».

Я говорю: «Фишки двигать – это не живые люди. Игроки – люди богатые, которыми ты еще должен руководить. Это немножко другая история».

– Зачем нужно было убирать Ивича?

– Потому что Галицкий считал, что с приходом другого тренера он будет играть в другой футбол. Он знал, во что играет Мусаев.

– Дело разве не в том, в какой футбол играл Ивич?

– Ивич играл в футбол, который не нравился президенту. Он при счете 1:0 мог выпустить третьего центрального, сажать или пятым защитником.

Философия игры была – правильно страдать, как сказал Алонсо, и 1:0, три очка. Сергей Николаевич хочет, ведя 1:0, бежать и забивать второй, третий. Дома уж точно, – сказал тренер сборной России в шоу «Это футбол, брат!»

«Ивич научил «Краснодар» правильно страдать». Интервью босса обороны Алонсо