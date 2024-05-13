Николай Писарев: «Футбол Ивича не нравился Галицкому – правильно страдать. Сергей Николаевич хочет при 1:0 бежать и забивать 2-й, 3-й, уж дома точно»

Теги премьер-лига Россия Николай Писарев Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Хуниор Алонсо Мурад Мусаев Жоау Баши Олакунле Олусегун Это футбол, брат! Футбол

Николай Писарев оценил работу Владимира Ивича и Мурада Мусаева в «Краснодаре».

13 марта 2024 года «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев.

– Мусаев пришел к тебе (обращается к Александру Дорскому – Sports) на передачу и так подвигал фишки, что потом мне позвонил Сергей Николаевич [Галицкий]: «Ты обязательно посмотри эту передачу, вот же как надо играть».

Я говорю: «Фишки двигать – это не живые люди. Игроки – люди богатые, которыми ты еще должен руководить. Это немножко другая история».

– Зачем нужно было убирать Ивича?

– Потому что Галицкий считал, что с приходом другого тренера он будет играть в другой футбол. Он знал, во что играет Мусаев.

– Дело разве не в том, в какой футбол играл Ивич?

– Ивич играл в футбол, который не нравился президенту. Он при счете 1:0 мог выпустить третьего центрального, сажать Олусегуна или Баши пятым защитником.

Философия игры была – правильно страдать, как сказал Алонсо, и 1:0, три очка. Сергей Николаевич хочет, ведя 1:0, бежать и забивать второй, третий. Дома уж точно, – сказал тренер сборной России в шоу «Это футбол, брат!»

«Ивич научил «Краснодар» правильно страдать». Интервью босса обороны Алонсо

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51 комментарий
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Ну сейчас прям атака на атаке, разгром на разгроме
+47
-1
+46
«Сергей Николаевич хочет — пусть бежит», — подумали игроки.
+30
-1
+29
Ивич рад, что удалось уйти из такого бардака))
+17
-1
+16
Ответ Остап Бендер
А потерпеть немного, взять чемпионат и со следующего сезона уже бежать - это никак?
Самодуры на то они и самодуры. Они не могут терпеть. Если бы Галицкий потерпел и Краснодар взял бы чемпионство его бы назвали гением. А так просто самодур.
+18
-2
+16
Если не нужны первые места, кубки - это не про спорт. Про тягу к прекрасному - может. Но не про спорт. Спорт - это результат в первую очередь. Потом все остальное.
+17
-3
+14
А потерпеть немного, взять чемпионат и со следующего сезона уже бежать - это никак?
+12
-1
+11
"Проблема решается просто", подумал Мусаев. "Мы просто не будем забивать первый!"
+10
0
+10
Зато сейчас три матча без забитых голов, зато футбол атакующий
+8
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+8
"Ай, нраица!" (с) Галицкий, поставив Мусаева.

Так, да?
+6
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+6
Ответ hh88_88
На данный момент ни одного ни другого.
В том-то и дело. И так будет всегда, если лезть с глупостями в работу тренера.
+6
0
+6
Ответ Эден Азаров
Ну сейчас прям атака на атаке, разгром на разгроме
Футбол- это не сеть продуктовых агрессивно развивать: один магазин, ещё один магазин, 1000, 10000....магазинов, справедливости ради второе гораздо труднее IMHO, разная специфика.
+5
0
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну в чём то Сергей Николаевич тоже прав, ведь на душный футбол, когда команда садится в оборону при 1 0 с аутсайдером порой бывает противно смотреть, но с другой стороны если грамотно поставить автобус.... то это даже со стороны прессы будет поводом для похвалы.
Вам шашечки или ехать? Хочешь играть в красивый футбол? Иди смотри игры дублей. Там много играют в атаку.
+6
-1
+5
Галицкий хочет ...
"Аня и Оля всегда мечтали побывать в Третьяковке, но их всё время почему-то возили в сауну".
Так и тут. Галицкий хочет, но его всё время возят в сауну и мимо чемпионства.
Парк, стадион, академия у него на шикарном уровне, но вот руководить работой тренера у него не получается. Кто бы ему подсказал, что так нельзя делать.
+6
-1
+5
Ответ Игорь Новиков
Если не нужны первые места, кубки - это не про спорт. Про тягу к прекрасному - может. Но не про спорт. Спорт - это результат в первую очередь. Потом все остальное.
На данный момент ни одного ни другого.
+4
0
+4
🤣 получил то, что заслужил
+8
-4
+4
Философия похвальная, конечно, но три последних матча это 0:0, 0:1, 1:0 при абсолютно удручающей игре. Не зашли фишки.
+3
0
+3
Побежали..забили второй, третий, в последних трех играх...Хотя стоп!!!
+3
0
+3
И много забили? Три матча подряд в графе забитых - ноль.
+3
0
+3
Назабивались?
+2
0
+2
Ответ Netto Brutto
Зато сейчас три матча без забитых голов, зато футбол атакующий
Ну так атакующий не равно забивающий )))
+2
0
+2
Если так и есть, то без комментариев.
+2
0
+2
Про фишки история это вообще идеальное описание того, как понимает футбол Галицкий) Всего то надо, фишки красиво перед его носом подвигать)
+2
0
+2
После матча Галицкий и Мусаев расставляют фишки и до ночи пытаются понять, почему на доске всё получается, комбинации просто на загляденье, а на поле какая ерунда выходит.
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Вам шашечки или ехать? Хочешь играть в красивый футбол? Иди смотри игры дублей. Там много играют в атаку.
Лично я тоже не особо любитель оборонительных команд вроде Атлетико Симеоне того же, но порой даже такими командами можно повосхищаться, ведь не каждый такую оборону способен выстроить.
+2
0
+2
" мне позвонил Сергей Николаевич [Галицкий]: «Ты обязательно посмотри эту передачу, вот же как надо играть»."

Весь уровень управления в одной фразе.
+2
0
+2
«Тебе не нужно бежать забивать 2-й, 3-й голы, если ты не забьёшь даже 1-й», сказал Мусаев😎
+2
0
+2
ну да щас же голы пачками залетают
+2
0
+2
Ой а ты прям во второй команде добивался больше с атакующим футболом
+1
0
+1
Ответ Остап Бендер
А потерпеть немного, взять чемпионат и со следующего сезона уже бежать - это никак?
Ну если бы Ивич взял чемпионство, его было бы уже не уволить.
+1
0
+1
Вы сезон дайте тренеру доиграть и попробуйте наконец взять трофей а уж потом назначайте ручного физрука и бегайте куда хотите...
+1
0
+1
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