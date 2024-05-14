Гризманн – лучший французский игрок, выступающий за границей. Форвард «Атлетико» обошел Камавинга, Тчуамени, Салиба и Меньяна

Антуан Гризманн назван лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами.

33-летний нападающий мадридского « » во второй раз стал обладателем награды лучшему французскому игроку, выступающему за рубежом, от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

В борьбе за приз Гризманн опередил Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени (оба – «Реал»), Майка Меньяна («Милан») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

В первый раз был удостоен этого звания в 2016 году.

«Большое спасибо игрокам, принявшим участие в голосовании. Я очень горжусь, потому что за границей много хороших французских игроков. Игроки из Лиги 1 и 2 меня очень радуют, они устраивают великолепные шоу, так держать», – сказал Гризманн.