Гризманн – лучший французский игрок, выступающий за границей. Форвард «Атлетико» обошел Камавинга, Тчуамени, Салиба и Меньяна

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Антуан Гризманн назван лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами.

33-летний нападающий мадридского «Атлетико» во второй раз стал обладателем награды лучшему французскому игроку, выступающему за рубежом, от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). 

В борьбе за приз Гризманн опередил Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени (оба – «Реал»), Майка Меньяна («Милан») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

В первый раз Антуан Гризманн был удостоен этого звания в 2016 году.

«Большое спасибо игрокам, принявшим участие в голосовании. Я очень горжусь, потому что за границей много хороших французских игроков. Игроки из Лиги 1 и Лиги 2 меня очень радуют, они устраивают великолепные шоу, так держать», – сказал Гризманн. 

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