Гризманн – лучший французский игрок, выступающий за границей. Форвард «Атлетико» обошел Камавинга, Тчуамени, Салиба и Меньяна
Антуан Гризманн назван лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами.
33-летний нападающий мадридского «Атлетико» во второй раз стал обладателем награды лучшему французскому игроку, выступающему за рубежом, от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).
В борьбе за приз Гризманн опередил Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени (оба – «Реал»), Майка Меньяна («Милан») и Вильяма Салиба («Арсенал»).
В первый раз Антуан Гризманн был удостоен этого звания в 2016 году.
«Большое спасибо игрокам, принявшим участие в голосовании. Я очень горжусь, потому что за границей много хороших французских игроков. Игроки из Лиги 1 и Лиги 2 меня очень радуют, они устраивают великолепные шоу, так держать», – сказал Гризманн.