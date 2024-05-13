«Тюкавин в «Зенит» точно не пойдет – интерес есть, но опция выкупа только для Европы. Сейчас очередь за ним не стоит, но она может появиться». Гурцкая о форварде «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Тимур Гурцкая Константин Тюкавин Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая уверен, что Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».

– «Динамо» может продать Тюкавина летом?

– Гипотетически – да.

– Есть ли интерес от «Зенита»?

– Интерес, конечно, есть, но в «Зенит» Тюкавин точно не пойдет. Для «Зенита» у него нет опции выкупа. У него есть опция выкупа только для Европы.

Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

В текущем сезоне Тюкавин отметился 15 голами и 9 ассистами в 28 матчах за «Динамо» в Мир РПЛ. Подробная статистика 21-летнего форварда – здесь.

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8 комментариев
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А что ему ловить в зените, если Динамо станет чемпионом?)
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+3
зачем ему в Зенит? Ерохина на лавке сменить?
+2
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+1
Ответ иван кочубей
зачем ему в Зенит? Ерохина на лавке сменить?
Вопрос неправильно поставлен. Зачем он Зениту?
+2
-1
+1
Гурцкая не видит Тюкавина в Зените
Такой заголовок лучше
+1
-1
0
Ответ Mihail0910
А что ему ловить в зените, если Динамо станет чемпионом?)
Что вообще можно ловить в этом горе-чемпионате, где играют 40 игр, нет еврокубков, бизнесу навязывают содержание клубов, большую роль играет админ.ресурс, вводятся фан айди, и футболисты отдыхают полтора месяца зимой?)
Правильно! Можно зарабатывать себе на жизнь миллионы долларов и платить 15% налогов!
+4
-4
0
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