«Тюкавин в «Зенит» точно не пойдет – интерес есть, но опция выкупа только для Европы. Сейчас очередь за ним не стоит, но она может появиться». Гурцкая о форварде «Динамо»
Тимур Гурцкая уверен, что Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».
– «Динамо» может продать Тюкавина летом?
– Гипотетически – да.
– Есть ли интерес от «Зенита»?
– Интерес, конечно, есть, но в «Зенит» Тюкавин точно не пойдет. Для «Зенита» у него нет опции выкупа. У него есть опция выкупа только для Европы.
Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
В текущем сезоне Тюкавин отметился 15 голами и 9 ассистами в 28 матчах за «Динамо» в Мир РПЛ. Подробная статистика 21-летнего форварда – здесь.
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