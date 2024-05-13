«Тюкавин в «Зенит» точно не пойдет – интерес есть, но опция выкупа только для Европы. Сейчас очередь за ним не стоит, но она может появиться». Гурцкая о форварде «Динамо»

Тимур Гурцкая уверен, что Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».

– «Динамо» может продать летом?

– Гипотетически – да.

– Есть ли интерес от « »?

– Интерес, конечно, есть, но в «Зенит» Тюкавин точно не пойдет. Для «Зенита» у него нет опции выкупа. У него есть опция выкупа только для Европы.

Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая, – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

В текущем сезоне Тюкавин отметился 15 голами и 9 ассистами в 28 матчах за « » в Мир РПЛ. Подробная статистика 21-летнего форварда – здесь.