В «ПСЖ» опровергли стычку Мбаппе и Аль-Хелайфи: «Фэйковые новости огорчают. Килиан и президент регулярно обсуждали соглашение об уходе – все встречи были конструктивными»
В «ПСЖ» опровергли информацию о конфликте Килиана Мбаппе с Нассером Аль-Хелайфи.
Ранее издание Le Parisien сообщило о стычке форварда и президента «ПСЖ» перед вчерашним матчем Лиги 1 против «Тулузы» (1:3). Утверждалось, что причиной конфликта стало отсутствие упоминания Аль-Хелайфи в прощальном видео, в котором француз объявил об уходе из клуба в конце сезона.
«Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было.
Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель «ПСЖ».
«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
А (не)упоминание в прощальном видео - это чистый детский сад, из-за такого никто драться не будет, в худшем случае просто холодно попрощаютс яи разойдутся. Ни один взрослый человек не будет тратить время на тех, с кем по жизни не по пути