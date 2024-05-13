В «ПСЖ» опровергли стычку Мбаппе и Аль-Хелайфи: «Фэйковые новости огорчают. Килиан и президент регулярно обсуждали соглашение об уходе – все встречи были конструктивными»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» опровергли информацию о конфликте Килиана Мбаппе с Нассером Аль-Хелайфи.

Ранее издание Le Parisien сообщило о стычке форварда и президента «ПСЖ» перед вчерашним матчем Лиги 1 против «Тулузы» (1:3). Утверждалось, что причиной конфликта стало отсутствие упоминания Аль-Хелайфи в прощальном видео, в котором француз объявил об уходе из клуба в конце сезона.

«Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было.

Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель «ПСЖ».

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

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17 комментариев
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Только подтверждают этим, что стычка на самом деле была...
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Красиво Мбаппе киданул мешок:)) Сначала слил Неймара и лыбился с футболкой 2025, просил купить в команду корешей и после всего этого кидает клуб:)) Максимально мерзотный уход, хотя с другой стороны ПСЖ это заслужил:))
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а он голову в панцирь спрятал!
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Послали друг друга на###. Но сделали это уважительно и конструктивно
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Да погодите вы опровергать. Тут на спортсе уже приговор вынесен
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Уже пишут что они даже подрались😃 дыма без огня не бывает, стычка точно была, но разумеется ПСЖ будет это опровергать чтобы Хейлайфи не выглядел максимально глупо, он и так очень старается это делать
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Новость опубликована была сразу после того как удалось разнять и растащить по сторонам шейха и черепашку.
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Честно говоря, новость больше похожа на фейк. Ну смысл им конфликтовать, если про уход Мбаппе уже полгода как известно?
А (не)упоминание в прощальном видео - это чистый детский сад, из-за такого никто драться не будет, в худшем случае просто холодно попрощаютс яи разойдутся. Ни один взрослый человек не будет тратить время на тех, с кем по жизни не по пути
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Ответ Михо
Уже пишут что они даже подрались😃 дыма без огня не бывает, стычка точно была, но разумеется ПСЖ будет это опровергать чтобы Хейлайфи не выглядел максимально глупо, он и так очень старается это делать
Глупее руководства бавар проекта сложно найти. Нашли там коуча или все так же все отказывают?!
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Ответ rigobersong
Красиво Мбаппе киданул мешок:)) Сначала слил Неймара и лыбился с футболкой 2025, просил купить в команду корешей и после всего этого кидает клуб:)) Максимально мерзотный уход, хотя с другой стороны ПСЖ это заслужил:))
Мбаппе киданул сам себя, продлив контракт с денежным мешком и не один раз, уже б давно свалил оттуда, но.. Деньги важнее, хотя купленная ЛЧ реалом не намного лучше))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Послали друг друга на###. Но сделали это уважительно и конструктивно
Жали друг другу руки и слали на юх..
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Ответ Dvapyatdesyat
Да погодите вы опровергать. Тут на спортсе уже приговор вынесен
Местным наркоманам вобще ##### на достоверность)
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