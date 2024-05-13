В «ПСЖ» опровергли стычку Мбаппе и Аль-Хелайфи: «Фэйковые новости огорчают. Килиан и президент регулярно обсуждали соглашение об уходе – все встречи были конструктивными»

В «ПСЖ» опровергли информацию о конфликте Килиана Мбаппе с Нассером Аль-Хелайфи.

Ранее издание Le Parisien сообщило о стычке форварда и президента «ПСЖ» перед вчерашним матчем Лиги 1 против «Тулузы» (1:3). Утверждалось, что причиной конфликта стало отсутствие упоминания в прощальном видео, в котором француз объявил об уходе из клуба в конце сезона.

«Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было.

Президент и регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель « ».

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»