Манчестер Юнайтед – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 15 мая

В среду, 15 мая, сыграют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в 34 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

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