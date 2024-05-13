Манчестер Юнайтед – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в 34 туре АПЛ.
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Последние матчи Манчестер Юнайтед
- Манчестер Юнайтед – Арсенал : 0 – 1
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед : 4 – 0
- Манчестер Юнайтед – Бернли : 1 – 1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Ковентри – Манчестер Юнайтед : 3 – 3
Последние матчи Ньюкасл
- Ньюкасл – Брайтон : 1 – 1
- Бернли – Ньюкасл : 1 – 4
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡