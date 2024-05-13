Манчестер Юнайтед – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 15 мая

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

В среду, 15 мая, сыграют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в 34 туре АПЛ.

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Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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