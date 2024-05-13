Гюндоган ногой рассек голову Ле Нормана и получил 5-ю желтую в Ла Лиге. Илкай не сыграет с «Альмерией»
Илкай Гюндоган пропустит следующий матч «Барселоны» в Ла Лиге.
Полузащитник каталонского клуба получил желтую карточку в начале 2-го тайма матча против «Реал Сосьедад». Гюндоган ударил бутсой по голове наклонившегося Робена Ле Нормана в борьбе за мяч – в результате защитник гостей получил рассечение.
Полученная в сегодняшнем матче карточка стала для Гюндогана 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Полузащитник «блауграны» пропустит гостевой матч 36-го тура против «Альмерии», который пройдет в четверг.
«Барселона» – «Сосьедад». 1:0 – Ямаль открыл счет. Онлайн-трансляция