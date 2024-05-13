Гюндоган ногой рассек голову Ле Нормана и получил 5-ю желтую в Ла Лиге. Илкай не сыграет с «Альмерией»

Илкай Гюндоган пропустит следующий матч «Барселоны» в Ла Лиге.

Полузащитник каталонского клуба получил желтую карточку в начале 2-го тайма матча против « ». Гюндоган ударил бутсой по голове наклонившегося Робена Ле Нормана в борьбе за мяч – в результате защитник гостей получил рассечение.

Полученная в сегодняшнем матче карточка стала для 5-й в нынешнем сезоне . Полузащитник «блауграны» пропустит гостевой матч 36-го тура против «Альмерии», который пройдет в четверг.

«Барселона» – «Сосьедад». 1:0 – Ямаль открыл счет. Онлайн-трансляция