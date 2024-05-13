Миллер поддержал Семака после поражения от ЦСКА. Будущее тренера «Зенита» не зависит от итогов сезона («СЭ»)
Алексей Миллер поддержал Сергея Семака после поражения «Зенита».
Ранее сообщалось, что после матча с ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ председатель правления «Газпрома» пригрозил лишить игроков «Зенита» бонусов по итогам сезона.
По данным «Спорт-Экспресса», после матча Миллер выразил поддержку главному тренеру «Зенита». При этом глава «Газпрома» не говорил о каких-либо санкциях в отношении Семака и футболистов «Зенита».
Также отмечается, что будущее Семака, чей контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году, не зависит от результатов команды в чемпионате и Фонбет Кубке России. Ранее стало известно, что клуб и тренер достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения до 2030 года.
Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА
Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»
прическу в салоне делает а по мячу попасть не может антон
Это ещё цветочки- вот когда Зенит 5 раз подряд взял РПЛ, то особых разборов на главной и статей не было, а вот если в этот раз не выйдет- до начала нового сезона будем читать аналитику с заголовками "Причины провала Зенита" или "Конец гегемонии "
Да взять хоть домашний матч с Динамо, где не было 200% удаления Макарова в начале второго тайма. А если бы удалили и там победили? Было б ща -3 у Динамы и +3 у Зенита. И это лишь одна игра.
Да чё далеко так ходить. Вот, на днях Заболотный КК не получил.
Ошибки надо не признавать,их надо смывать! Кровью!
Кто будет завершать моменты и играть в штрафной? Даже в сезонах при Луческу и Манчини были более сильные исполнители в атаке.
Семак: но Александр Иванович в гневе, назвал меня импотентом.
Миллер: Не волнуйся, я поддержу.
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