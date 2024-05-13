Миллер поддержал Семака после поражения от ЦСКА. Будущее тренера «Зенита» не зависит от итогов сезона («СЭ»)

Алексей Миллер поддержал Сергея Семака после поражения «Зенита».

Ранее сообщалось, что после матча с ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир председатель правления «Газпрома» пригрозил лишить игроков «Зенита» бонусов по итогам сезона.

По данным « », после матча Миллер выразил поддержку главному тренеру «Зенита». При этом глава « » не говорил о каких-либо санкциях в отношении Семака и футболистов «Зенита».

Также отмечается, что будущее Семака, чей контракт с « » истекает в 2025 году, не зависит от результатов команды в чемпионате и Фонбет Кубке России. Ранее стало известно, что клуб и тренер достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения до 2030 года.

Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

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