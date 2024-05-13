Миллер поддержал Семака после поражения от ЦСКА. Будущее тренера «Зенита» не зависит от итогов сезона («СЭ»)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Алексей Миллер Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Миллер поддержал Сергея Семака после поражения «Зенита».

Ранее сообщалось, что после матча с ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ председатель правления «Газпрома» пригрозил лишить игроков «Зенита» бонусов по итогам сезона.

По данным «Спорт-Экспресса», после матча Миллер выразил поддержку главному тренеру «Зенита». При этом глава «Газпрома» не говорил о каких-либо санкциях в отношении Семака и футболистов «Зенита».

Также отмечается, что будущее Семака, чей контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году, не зависит от результатов команды в чемпионате и Фонбет Кубке России. Ранее стало известно, что клуб и тренер достигли принципиальной договоренности  о продлении соглашения до 2030 года.

Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Владислав Харламов
Получается, футболисты - импотенты, а Семак половой гигант?
А по количеству его детей не понятно?
+23
-1
+22
Правильно сделал, Семак заслужил право на ошибку.
+15
-7
+8
Мостового надо выгнать пинком под зад
прическу в салоне делает а по мячу попасть не может антон
+19
-12
+7
Естественно, виноваты игроки-импотенты.
+6
-2
+4
Ну так якобы скандал раздули исключительно те у кого изжога от Зенита.
Это ещё цветочки- вот когда Зенит 5 раз подряд взял РПЛ, то особых разборов на главной и статей не было, а вот если в этот раз не выйдет- до начала нового сезона будем читать аналитику с заголовками "Причины провала Зенита" или "Конец гегемонии "
+11
-8
+3
Ответ Игорь 60
Странные отношения между тренером и Руководителем Титульного спонсора. не думаю что президент Арабских или Катарских авиалиний влияет на судьбу спонсируемых им команд
И не думай
+3
0
+3
Просто журнализды бесятся, что в Зените кризисный период проходит спокойно и без скандалов. Никого не увольняют, никто не истерит, не обвиняет друга друга... Вот и приходится придумывать слухи и домыслы.
+9
-6
+3
шпинатный коктейль для всех! - на радостях сделал заказ Богданыч
+4
-2
+2
Ответ Ком иль фо
Миллер: Все нормально, Сережа, работай спокойно хоть еще 6 лет. Семак: но Александр Иванович в гневе, назвал меня импотентом. Миллер: Не волнуйся, я поддержу. )
Подержу
+7
-5
+2
Ну и правильно сейчас хороших тренеров мало а Семаку нужно время чтобы перестроить команду, все же уход некоторых легионеров сильно казался на результаты команды.
+10
-9
+1
Ну тут вопрос, как инсайдеры в контексте перевели слово "important". Возможно и Медведев говорил про важность клуба
+1
0
+1
А кипиша-то навели))
+2
-1
+1
спасибо миллеру за то, что он не галицкий
+3
-2
+1
Миллер: Семак не импотент
+6
-5
+1
Ответ Ростов-на-Дону
В чём ошибка?
Ошибка в том, что у нет понимания, как перестроить игру по ходу матча, игра пас ради паса, может бразилы вытащут пните им, по факту он взял предудыщие свои чемпионства не из за гения тренера! Он как тренер никакущий, нет плана Б на игру одно и тоже из матча в матч, нету наигрынных идей, с заменами вообще беда!
0
0
0
Ответ Иван Есев
Правильно сделал, Семак заслужил право на ошибку.
За шесть сезонов занять один раз не первое место, это не ошибка, а недоразумение. И при том, что если бы свистки судили нормально, даже при такой унылой игре были бы первым.
Да взять хоть домашний матч с Динамо, где не было 200% удаления Макарова в начале второго тайма. А если бы удалили и там победили? Было б ща -3 у Динамы и +3 у Зенита. И это лишь одна игра.
Да чё далеко так ходить. Вот, на днях Заболотный КК не получил.
+12
-12
0
Ответ сам ГазПром
вы за своими парнями с косметичками следите.
Это не отменяет того факта, что Мостовой - полное днище, а не футболист.
+2
-2
0
Ответ Stas Politik
Ну потому что Миллер, как и большинство нормальных людей, видит, что проблема не в тренере вовсе. Открою секрет: и не в Венделе с Барриосом и Клаудинью. Те, кто считают иначе - предлагаю вам пересмотреть первый тайм гостевого кубкового матча со Спартаком от корки до корки. У клуба банально в основном составе играют пассажиры в атаке + не до конца адаптировавшийся Артур. Мостовой - это катастрофа, а не футболист. Он не может абсолютно ничего и не соответствует уровню 16 команды лиги, не то что Зенита. Кассьерра превратился в максимально аморфное палено, которое ничего не делает, кроме как стояния на месте в ожидании паса на пустые и привозов(как было в крайнем матче ). Сергеев тоже очень сильно сдал: в матче с ЦСКА 5 или 6 раз на ровном месте падал и запарывал перспективные атаки. Изидор из той же оперы примерно, только на поле он вообще не заметен. За весь матч против ЦСКА нападающие Зенита, проиграли почти всю борьбу. В итоге остаётся только ещё зелёный и не готовый 90 минут играть в контактной борьбе Педро и играющий через раз Мантуан. Кто будет завершать моменты и играть в штрафной? Даже в сезонах при Луческу и Манчини были более сильные исполнители в атаке.
Игроки, которые у вас в списке критикуемых, отличные футболисты. Просто расслабон поймали, думали на ободах до титула дотянут. Но, как бы не так. А вот тут как раз работа тренера и требуется как мотиватора. Такое у меня мнение.
0
0
0
Ответ Глебов Илья
Мостового надо выгнать пинком под зад прическу в салоне делает а по мячу попасть не может антон
Мостового надо назначить тренером Спартака
+2
-2
0
Ответ Глебов Илья
Мостового надо выгнать пинком под зад прическу в салоне делает а по мячу попасть не может антон
А Мостовой то чем не угодил, он в тренеры намылился))
+1
-1
0
Ответ Stas Politik
Ну потому что Миллер, как и большинство нормальных людей, видит, что проблема не в тренере вовсе. Открою секрет: и не в Венделе с Барриосом и Клаудинью. Те, кто считают иначе - предлагаю вам пересмотреть первый тайм гостевого кубкового матча со Спартаком от корки до корки. У клуба банально в основном составе играют пассажиры в атаке + не до конца адаптировавшийся Артур. Мостовой - это катастрофа, а не футболист. Он не может абсолютно ничего и не соответствует уровню 16 команды лиги, не то что Зенита. Кассьерра превратился в максимально аморфное палено, которое ничего не делает, кроме как стояния на месте в ожидании паса на пустые и привозов(как было в крайнем матче ). Сергеев тоже очень сильно сдал: в матче с ЦСКА 5 или 6 раз на ровном месте падал и запарывал перспективные атаки. Изидор из той же оперы примерно, только на поле он вообще не заметен. За весь матч против ЦСКА нападающие Зенита, проиграли почти всю борьбу. В итоге остаётся только ещё зелёный и не готовый 90 минут играть в контактной борьбе Педро и играющий через раз Мантуан. Кто будет завершать моменты и играть в штрафной? Даже в сезонах при Луческу и Манчини были более сильные исполнители в атаке.
Потому что Сергеев, Мостовой замерзли, а бразильцы наблатыкались, они тоже не хотят в восьмером играть. А все потому что мотивировать должен тренер, когда нет выхода в Лигу, Кассьерра тоже никакой и был, а прорыв может сделать каждый, чем они все и манипулируют.
0
0
0
Ответ Глебов Илья
Мостового надо выгнать пинком под зад прическу в салоне делает а по мячу попасть не может антон
Антон, Мостовой, Глебов, Илья, Спартак, Зенит, прическа
+1
-1
0
Ответ Bosniec
Сюда бы удачно зашла реклама с Нагиевым про МТС. Не импотент, а импотентище!
Ничего ты рекламу про импотентов смотришь))) полная подборка есть? )))
0
0
0
Вообще-то тренер, выигравший пять чемпионств подряд, точно заработал право на как минимум одну ошибку. И это-то при условии, что это его ошибка, что в данном случае далеко не факт.
0
0
0
от Сельдерея вообще никогда ничего не зависело
0
0
0
Алексей Борисович, я признаю свои ошибки!
Ошибки надо не признавать,их надо смывать! Кровью!
+1
-1
0
Ну потому что Миллер, как и большинство нормальных людей, видит, что проблема не в тренере вовсе. Открою секрет: и не в Венделе с Барриосом и Клаудинью. Те, кто считают иначе - предлагаю вам пересмотреть первый тайм гостевого кубкового матча со Спартаком от корки до корки. У клуба банально в основном составе играют пассажиры в атаке + не до конца адаптировавшийся Артур. Мостовой - это катастрофа, а не футболист. Он не может абсолютно ничего и не соответствует уровню 16 команды лиги, не то что Зенита. Кассьерра превратился в максимально аморфное палено, которое ничего не делает, кроме как стояния на месте в ожидании паса на пустые и привозов(как было в крайнем матче ). Сергеев тоже очень сильно сдал: в матче с ЦСКА 5 или 6 раз на ровном месте падал и запарывал перспективные атаки. Изидор из той же оперы примерно, только на поле он вообще не заметен. За весь матч против ЦСКА нападающие Зенита, проиграли почти всю борьбу. В итоге остаётся только ещё зелёный и не готовый 90 минут играть в контактной борьбе Педро и играющий через раз Мантуан.
Кто будет завершать моменты и играть в штрафной? Даже в сезонах при Луческу и Манчини были более сильные исполнители в атаке.
+3
-3
0
Миллер: Все нормально, Сережа, работай спокойно хоть еще 6 лет.
Семак: но Александр Иванович в гневе, назвал меня импотентом.
Миллер: Не волнуйся, я поддержу.
)
+4
-4
0
Пошумит ещё Сельдерей Богданович в ЛЧ 😎
+3
-3
0
Инсайдеры, дорогие, вы там определитесь уже, что именно и кто там говорил.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий