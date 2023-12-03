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«Все предпочитают стиль «Барсы». Феликс уколол «Атлетико», Хави уже защищает

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Так хочет остаться.

Жоау Феликс – главная фигура в противостоянии «Барсы» и «Атлетико». Португалец играет за каталонцев, но пока принадлежит мадридцам.

И очень не хочет возвращаться.

«За «Барсу» хотят играть с детства. Я смотрел ее матчи последние 10-15 лет». Жоау наговорил много провокационного 

Перед матчем Феликс задел «Атлетико»: «Есть вещи, которые я мог бы сделать получше, но это касается и других. Это была вина не одного человека, а нескольких.

Разумеется, предпочитаю стиль «Барсы». Как и все остальные футболисты. Все предпочитают стиль «Барсы»: больше атаковать и владеть мячом. Даже если вы спросите футболистов «Атлетико» – они тоже предпочитают больше атаковать. Если они скажут что-то другое – значит, врут. За «Барсу» хотят играть с детства. Я смотрел ее матчи последние 10-15 лет».

Слова Феликса – ответ Антуану Гризманну, который немного задел Жоау перед игрой:

«Переходя в «Атлетико», ты должен представлять, что тут за тренер и команда. Ты либо подстраиваешься и начинаешь работать, либо у тебя ничего не получается. Феликс порой очень хорошо работал, но нужна стабильность. Иногда он уставал. Считал, что ему тут не место. Жоау попытался уйти, а клуб был готов его отпустить. Это нормальная ситуация».

«Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится трудно, – мнение Диего Симеоне. – Я рад, что он играет. Все хорошо. Если он останется в «Барсе», мы получим хороший доход. Если он вернется – мы всегда ждем.

Жоау не смог дать нам всего, чего хотел. Он дал нам то, что смог. Сейчас мы видим, что он стал более решителен после потерь мяча, участвует в атаках. Он талантливый игрок, а ситуации, когда он больше играет рядом с чужой штрафной, идут на пользу его карьере. Я считаю, что игра вдалеке от штрафной дорого ему обходится. Все хорошее, что происходит с Жоау, пойдет на пользу «Атлетико».

«Это попытка уколоть». Хави защищает Феликса

Тренер «Барсы» вступился за португальца на пресс-конференции:

«Это попытка уколоть, но мы им очень довольны. Я не был в «Атлетико», не могу говорить о том, что меня не касается, но мы видим, что Феликс счастлив, усердно работает, шутит, в раздевалке его тоже любят. Жоау работает на команду и делает все, что от него требуют, забивает важные голы.

Жалоб у меня нет. Он прекрасно вписался в команду.

Матч с «Атлетико» – дополнительная мотивация для него. Так было и в матче с «Порту», ведь Жоау из «Бенфики». Вижу, что он воодушевлен и счастлив. Он показывает стабильную игру. Я в восторге от его выступлений».

«Барса» готова забрать Феликса. Но с весомой скидкой

По информации Mundo Deportivo, клуб впечатлен Жоау и ищет варианты для трансфера.

«Атлетико» просит около 80 млн евро, «Барса» дает максимум 40 млн. Каталонцы хотели бы выкупить Феликса уже в январе, пока цена не выросла. Похожий сюжет с Канселу: «Ман Сити» не против продать защитника за 25 млн. «Барселона» готова на 15.

«Если они продолжат в том же духе, придется приложить усилия, – говорит президент Жоан Лапорта. – Все зависит от Деку, он отвечает за трансферы и консультируется с Хави. Я хочу, чтобы лучшие игроки оставались в «Барсе». Феликс мне всегда очень нравился».

«Конечно, мы думаем о том, что будет дальше. Хотел бы я рассчитывать на них в следующем сезоне? Не сомневаюсь», – слова спортивного директора Деку.

Еще один вариант – повторная аренда. Как сообщает Diario Sport, «Барса» понимает, что пока не тянет полноценный трансфер, но хочет включить опцию выкупа в 20 млн евро. По мнению каталонцев, этот вариант может устроить «Атлетико».

Если нет – возможен обмен игроками.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

5 комментариев
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Он думает, что если всегда плохо говорит про Атлетико, то Атлетико сделает скидку для Барселоны в трансфере
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Жоау следует немного быть внимательным за тем, что он говорит.
Понимаю, красивые слова для клуба, в котором ты играешь, но жизнь - это лучший непредсказуемый сценарист, никто не знает, где ты окажешься завтра. А слова, как воробей, как известно, не поймаешь. И спрос с них также будет
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Атлетико вряд ли отдаст его за 40, скорее попытается спихнуть в Англию
+5
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Страшного он ничего не сказал, это его ощущения или лучше сказать эмоции перед матчем. Касаемо скидки, после трансфера Гризи тудак-судак, я думаю с Феликсом договорятся, мы помогли матрасам с финансами, уверен, они сделают так же.
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Ответ паяльная лампа
Атлетико вряд ли отдаст его за 40, скорее попытается спихнуть в Англию
А если игрок пойдёт на принцип и будет сидеть на банке за невероятную зп во времена кризиса клуба? Атлетико в долгах, все об этом знают, поэтому Феликс и пытается надавить
Про кризис Барсы можно не упоминать, там все тоже плохо, но деньги на трансферы найти можно
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