Мбаппе, Дембеле, Доннарумма, Обамеянг, Йоро, Хакими и Заир-Эмери вошли в сборную сезона Лиги 1

Семь игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1.

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) выбрал 11 лучших игроков минувшего сезона чемпионата Франции.

Символическая сборная выглядит следующим образом: («ПСЖ»), («ПСЖ»), («ПСЖ»), (« »), Брадле Локо («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

Таким образом, сразу 7 игроков «ПСЖ» вошли в состав символической сборной Лиги 1 в третий раз – столько же было в 2013 и 2018 годах. В 2016 году 8 игроков «ПСЖ» были в составе символической сборной.