Мбаппе, Дембеле, Доннарумма, Обамеянг, Йоро, Хакими и Заир-Эмери вошли в сборную сезона Лиги 1

Теги Лилль Марсель ПСЖ лига 1 Франция Брест Пьер-Эмерик Обамеянг Маркиньос Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Пьер Ле-Мелу Ашраф Хакими Усман Дембеле Витинья Брадле Локо Уоррен Заир-Эмери Лени Йоро Футбол

Семь игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1.

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) выбрал 11 лучших игроков минувшего сезона чемпионата Франции.

Символическая сборная выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Лени ЙороЛилль»), Брадле Локо («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»). 

Таким образом, сразу 7 игроков «ПСЖ» вошли в состав символической сборной Лиги 1 в третий раз – столько же было в 2013 и 2018 годах. В 2016 году 8 игроков «ПСЖ» были в составе символической сборной. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Привозила столько накосячил, что ставить лучшим вратарем нужно захотеть. Наверное также Брис Самба.

Вместо Маркиньоса - Данте. Маркиньос мало сыграл, а дед в 40 лет пропустил один матч, на опыте держит защиту наименее пропускающей команды лиги.

Вместо Заира - Фофана, из Монако вообще никого, а он явно прогрессирует и главный лидер.

Если ещё разнообразить, то Дембеля тоже можно заменить на Жегрова, тот красивее играет.
+1
0
+1
Вот когда Мбаппе попадет в символическую сборную топ-4 ассоциаций, желательно в Англии, или Испании - тогда и поговорим. Лига Фермеров не показатель величия.
0
0
0
Несправедливо прокатили Головина
0
0
0
что тут делает итальянское полено в воротах?
0
0
0
Ответ pit4er
Несправедливо прокатили Головина
Монако и без Головина побеждает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий