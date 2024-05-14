Мбаппе, Дембеле, Доннарумма, Обамеянг, Йоро, Хакими и Заир-Эмери вошли в сборную сезона Лиги 1
Семь игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1.
Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) выбрал 11 лучших игроков минувшего сезона чемпионата Франции.
Символическая сборная выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Лени Йоро («Лилль»), Брадле Локо («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).
Таким образом, сразу 7 игроков «ПСЖ» вошли в состав символической сборной Лиги 1 в третий раз – столько же было в 2013 и 2018 годах. В 2016 году 8 игроков «ПСЖ» были в составе символической сборной.
Вместо Маркиньоса - Данте. Маркиньос мало сыграл, а дед в 40 лет пропустил один матч, на опыте держит защиту наименее пропускающей команды лиги.
Вместо Заира - Фофана, из Монако вообще никого, а он явно прогрессирует и главный лидер.
Если ещё разнообразить, то Дембеля тоже можно заменить на Жегрова, тот красивее играет.