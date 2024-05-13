«Перенасыщение бразильцами ничего не дает «Зениту». Еще не все потеряно – это чемпионат абсурда, не сказал бы, что «Динамо» заслуженно первое». Экс-форвард петербуржцев Николаев об РПЛ

оценил выступление «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ

За два тура до окончания чемпионата команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в таблице, отставая от «Динамо» на 2 очка.

– Я думаю, что не все еще у «Зенита» потеряно, потому что это такой чемпионат абсурда. Я даже не удивлюсь, если «Динамо» не то что в последнем матче с « » проиграет, а если они и следующую игру могут в ничью сыграть. Потому что « », кроме того, что выдает фантастические камбэки, чемпионской игры тоже особо не показывает. Поэтому я бы не сказал, что это заслуженная первая позиция.

«Зенит» с «Краснодаром» – два лузера последних трех-четырех туров. А «Динамо» – тихой сапой наверху, но я не скажу, что это заслуженно. Здесь больше стечение обстоятельств и того, что Тюкавин раззабивался после подписанного нового контракта.

– Что происходит с «Зенитом»? Семак потерял связь с игроками?

– На самом деле не думаю, что есть потеря связи. Налицо чистое невезение. А от этого невезения и опустошенности они не знают, что делать. Кроме держания мяча, кучи передач поперек и назад, каких-то обостряющих действий нет. Все голы, которые забивают, – только после ошибок соперника. И все надеются на то, что Ерохин выйдет и забьет.

Видно, что перенасыщение бразильцами ничего не дает. Да, они сильные футболисты, но их много. И когда у них что-то не идет, кто-то другой из команды ничего сделать не может.

– А как же , Коваленко, Сергеев, Андрей Мостовой, Ерохин?

– Мостовой, в принципе, и всю игру может сыграть, и на хорошем уровне может сыграть. А все остальные – это футболисты глубокого запаса, которые выходят, условно, на 10-15 минут, либо в качестве ротации на кубковый матч.

– Согласны с Александром Медведевым, который якобы, назвал зенитовцев импотентами после поражения от ЦСКА?

– Возможно, это жесткое выражение, но мы в России знаем, что это чаще звучит не по делу, а как какое-то матерное слово. Обижаться они должны сами на себя, для них созданы все возможные условия. Им только нужно выходить и делать качественно свою работу, что они в последнее время не особо хорошо делают. Поэтому я думаю, что все все прекрасно понимают, сделают выводы и пойдут дальше, – сказал экс-форвард « ».