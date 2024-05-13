«Перенасыщение бразильцами ничего не дает «Зениту». Еще не все потеряно – это чемпионат абсурда, не сказал бы, что «Динамо» заслуженно первое». Экс-форвард петербуржцев Николаев об РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак Динамо Москва Андрей Николаев Александр Медведев Краснодар Александр Ерохин Ильзат Ахметов Андрей Мостовой Иван Сергеев Александр Коваленко Футбол

Андрей Николаев оценил выступление «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ

За два тура до окончания чемпионата команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в таблице, отставая от «Динамо» на 2 очка.

– Я думаю, что не все еще у «Зенита» потеряно, потому что это такой чемпионат абсурда. Я даже не удивлюсь, если «Динамо» не то что в последнем матче с «Краснодаром» проиграет, а если они и следующую игру могут в ничью сыграть. Потому что «Динамо», кроме того, что выдает фантастические камбэки, чемпионской игры тоже особо не показывает. Поэтому я бы не сказал, что это заслуженная первая позиция.

«Зенит» с «Краснодаром» – два лузера последних трех-четырех туров. А «Динамо» – тихой сапой наверху, но я не скажу, что это заслуженно. Здесь больше стечение обстоятельств и того, что Тюкавин раззабивался после подписанного нового контракта.

– Что происходит с «Зенитом»? Семак потерял связь с игроками?

– На самом деле не думаю, что есть потеря связи. Налицо чистое невезение. А от этого невезения и опустошенности они не знают, что делать. Кроме держания мяча, кучи передач поперек и назад, каких-то обостряющих действий нет. Все голы, которые забивают, – только после ошибок соперника. И все надеются на то, что Ерохин выйдет и забьет.

Видно, что перенасыщение бразильцами ничего не дает. Да, они сильные футболисты, но их много. И когда у них что-то не идет, кто-то другой из команды ничего сделать не может.

– А как же Ахметов, Коваленко, Сергеев, Андрей Мостовой, Ерохин?

– Мостовой, в принципе, и всю игру может сыграть, и на хорошем уровне может сыграть. А все остальные – это футболисты глубокого запаса, которые выходят, условно, на 10-15 минут, либо в качестве ротации на кубковый матч.

– Согласны с Александром Медведевым, который якобы, назвал зенитовцев импотентами после поражения от ЦСКА?

– Возможно, это жесткое выражение, но мы в России знаем, что это чаще звучит не по делу, а как какое-то матерное слово. Обижаться они должны сами на себя, для них созданы все возможные условия. Им только нужно выходить и делать качественно свою работу, что они в последнее время не особо хорошо делают. Поэтому я думаю, что все все прекрасно понимают, сделают выводы и пойдут дальше, – сказал экс-форвард «Зенита».

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6 комментариев
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Зенит=д’Артаньян
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До зимней паузы другие "песни" пели про зенитовских бразильцев
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Ответ fcdmsk
Зенит=д’Артаньян
Точнее Робин Гуд 😆
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