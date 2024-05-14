Килиан Мбаппе: «Буду скучать по Лиге 1. Отец хотел, чтобы я вошел в историю чемпионата, прежде чем уйду. Благодарю всех в клубе, тренера, персонал и президента, который поверил в меня»

Килиан Мбаппе поблагодарил персонал и руководство «ПСЖ» за успехи в сезоне.

Сегодня Мбаппе был признан лучшим игроком Лиги 1 в рекордный 5-й раз подряд

«Я буду скучать по Лиге 1. Это сложно, гораздо сложнее, чем может показаться. Это глава моей жизни, которая закрывается. Лига 1 всегда была важной частью моей жизни. Я старался быть достойным представителем этого чемпионата. Я ухожу с гордо поднятой головой.

Но я никогда не смог бы сделать этого без « » и, конечно, « », где я играл вместе с выдающимися игроками. Я хотел бы поблагодарить всех в клубе, будь то тренер, который всегда верил в меня, персонал, медицинский персонал, всех в клубе, спортивных директоров и президента. Акционера, который поверил в меня, Его Высочество эмира, который выбрал меня, когда мне было 18 лет, и сделал на меня ставку.

Спасибо всем людям, которые тоже находятся здесь. Все здесь оказали влияние на мою карьеру в Лиге 1. Соперники дали мне силы превзойти себя. Я смотрю все игры, знаю всех игроков. Мне будет этого не хватать.

То, что нас ждет впереди, очень интересно. Но я здесь, чтобы сказать спасибо и отплатить за доверие, которое мне оказали. Я хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда поддерживала меня в хорошие и плохие времена.

Мой отец хотел, чтобы я вошел в историю чемпионата, прежде чем я уйду. Я хотел бы поблагодарить их всех. Это был долгий путь, и я очень счастлив», – сказал .

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