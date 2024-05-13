Менье о Мбаппе: «Он хочет войти в историю во всем мире, не только во Франции. Килиан и в АПЛ перейдет, может. Роналду тоже так делал»

Тома Менье считает, что Килиан Мбаппе может перейти в АПЛ в будущем.

– Вы удивлены, что он пробыл в «ПСЖ» семь лет?

– Нет, не удивлен. Я уже знаю, что из «ПСЖ» уйти непросто. Париж предпринимает все возможные меры, чтобы удержать игрока. также знал, что он как дома. Не всегда трава зеленее где-то в другом месте, и не всегда уходить куда-либо лучше.

бы не удивило, если бы он продлил контракт еще на один или два сезона. Кроме того, Килиан амбициозный человек, открытый для нового, с большим желанием учиться. Такого игрока можно встретить раз в шесть, семь или восемь лет.

Он хочет войти в историю, не только во Франции, но и во всем мире. Для меня это тоже признак великих игроков – быть очень хорошими везде. Может быть, он и в Премьер-лигу перейдет. Роналду, например, тоже так делал. Чтобы показать себя всему миру, надо побеждать везде, – сказал экс-защитник «ПСЖ», выступающий за « ».

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