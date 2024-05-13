Менье о Мбаппе: «Он хочет войти в историю во всем мире, не только во Франции. Килиан и в АПЛ перейдет, может. Роналду тоже так делал»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду премьер-лига Англия лига 1 Франция Трабзонспор высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тома Менье Килиан Мбаппе Футбол

Тома Менье считает, что Килиан Мбаппе может перейти в АПЛ в будущем.

– Вы удивлены, что он пробыл в «ПСЖ» семь лет?

– Нет, не удивлен. Я уже знаю, что из «ПСЖ» уйти непросто. Париж предпринимает все возможные меры, чтобы удержать игрока. Килиан также знал, что он как дома. Не всегда трава зеленее где-то в другом месте, и не всегда уходить куда-либо лучше.

Меня бы не удивило, если бы он продлил контракт еще на один или два сезона. Кроме того, Килиан амбициозный человек, открытый для нового, с большим желанием учиться. Такого игрока можно встретить раз в шесть, семь или восемь лет.

Он хочет войти в историю, не только во Франции, но и во всем мире. Для меня это тоже признак великих игроков – быть очень хорошими везде. Может быть, он и в Премьер-лигу перейдет. Роналду, например, тоже так делал. Чтобы показать себя всему миру, надо побеждать везде, – сказал экс-защитник «ПСЖ», выступающий за «Трабзонспор».

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4 комментария
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Мбаппе с его скоростью принятия решений по переходам в АПЛ в 40 лет перейдет.
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Ответ Burel
Выбрал мешок денег от переса. Там даже налоговые законы пришлось менять в Мадриде, чтобы побольше насыпать из бюджета для лички Мбаппе
Эх...а в Париже-то за горбушку багета весь сезон бегал(
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