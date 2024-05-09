Лечче – Удинезе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют Лечче и Удинезе в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «виа дель Маре».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лечче – Удинезе
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Лечче
- Кальяри – Лечче : 1 – 1
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
- Лечче – Эмполи : 1 – 0
- Милан – Лечче : 3 – 0
Последние матчи Удинезе
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Верона – Удинезе : 1 – 0
- Удинезе – Интер : 1 – 2
Прогноз на матч Лечче – Удинезе
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