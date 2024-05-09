Лечче – Удинезе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 13 мая

Теги Удинезе серия А Италия Лечче Футбол

В понедельник, 13 мая, сыграют Лечче и Удинезе в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Лечче – Удинезе

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Лечче: все новости

Удинезе: все новости

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Прогноз на матч Лечче – Удинезе

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