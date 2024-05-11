Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Ноттингема», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье

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«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 37-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» встретится на выезде с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал», в понедельник «Ливерпуль» будет противостоять «Астон Вилле».

Чемпионат Англии

37-й тур

Фулхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
11 мая, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Брентфорд
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Брайтон
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Бернли
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Лутон
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Челси
Дата проведения
11 мая, 19.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
12 мая, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Ливерпуль
Дата проведения
13 мая, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

1 комментарий
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