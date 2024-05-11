Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Ноттингема», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 37-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» встретится на выезде с «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал», в понедельник «Ливерпуль» будет противостоять «Астон Вилле».
37-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 12 мая, 18.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 13 мая, 22.00, «Вилла Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.