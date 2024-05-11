Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Ноттингема», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 37-м туре АПЛ.

Также в субботу « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » примет « », в понедельник « » будет противостоять «Астон Вилле».

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ