Постекоглу перед «Ман Сити»: «Не собираюсь расстилать красную дорожку для них. Не буду сидеть и смотреть, как они выигрывают»
Эндж Постекоглу заявил, что «Тоттенхэм» постарается победить «Манчестер Сити».
Завтра «шпоры» примут «горожан» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. После 36 матчей «Сити» с 85 очками занимает в турнирной таблице второе место, имея игру в запасе по сравнению с лидирующим «Арсеналом» (86). «Тоттенхэм» с 63 очками располагается на пятой строчке.
«Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.
Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. «Манчестер Сити» еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.
Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».