Постекоглу перед «Ман Сити»: «Не собираюсь расстилать красную дорожку для них. Не буду сидеть и смотреть, как они выигрывают»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу заявил, что «Тоттенхэм» постарается победить «Манчестер Сити».

Завтра «шпоры» примут «горожан» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. После 36 матчей «Сити» с 85 очками занимает в турнирной таблице второе место, имея игру в запасе по сравнению с лидирующим «Арсеналом» (86). «Тоттенхэм» с 63 очками располагается на пятой строчке.

«Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. «Манчестер Сити» еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.

Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

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7 комментариев
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Правильный настрой у Энджа. А те фаны Тоттенхэма, что будут болеть против своей любимой команды, пусть это останется на их совести
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Было бы странно, если б он сказал: Да пусть выигрывают, посмотрю как они это делают. Арсеналу помогать не собираемся
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Правильно!!! Покажи чего стоит северный Лондон
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Арсенал апплодирует Постекоглу
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Вот сейчас Ливерпуль выигрывает Астон Виллу. И для того, чтобы играть в следующем сезоне в ЛЧ, шпорам обязательно нужно выиграть Ман Сити
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Ответ bat90
Вот сейчас Ливерпуль выигрывает Астон Виллу. И для того, чтобы играть в следующем сезоне в ЛЧ, шпорам обязательно нужно выиграть Ман Сити
Для того, чтобы сохранить шанс сыграть в ЛЧ - так точнее будет.
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