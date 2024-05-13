Постекоглу перед «Ман Сити»: «Не собираюсь расстилать красную дорожку для них. Не буду сидеть и смотреть, как они выигрывают»

Эндж Постекоглу заявил, что «Тоттенхэм» постарается победить «Манчестер Сити».

Завтра «шпоры» примут «горожан» в перенесенном матче 34-го тура . После 36 матчей «Сити» с 85 очками занимает в турнирной таблице второе место, имея игру в запасе по сравнению с лидирующим « » (86). « » с 63 очками располагается на пятой строчке.

«Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. « » еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.

Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».