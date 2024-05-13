Украинский хавбек «Мурома» Мурза о гражданстве РФ: «Это возможность попасть в сборную России. Я полноценный гражданин, украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»
Игрок «Мурома» Артур Мурза рассказал о получении российского гражданства.
23-летний полузащитник выступает в составе «Мурома» из LEON Второй лиги.
– Готов к лишению гражданства Украины?
– Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам.
Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).
– А что для тебя значит российское гражданство?
– Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную России.
Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии, – сказал Артур Мурза.
Тот редкий случай, когда реформа системы дивизионов реально на пользу.
Но зато здесь можно минусовать. Прям как минусуются «дотационные» населённые пункты в Донецкой и Харьковской областях☺️