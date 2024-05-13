Украинский хавбек «Мурома» Мурза о гражданстве РФ: «Это возможность попасть в сборную России. Я полноценный гражданин, украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вторая лига Б Политика Муром Артур Мурза Вторая лига А Футбол

Игрок «Мурома» Артур Мурза рассказал о получении российского гражданства.

23-летний полузащитник выступает в составе «Мурома» из LEON Второй лиги.

– Готов к лишению гражданства Украины?

– Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам.

Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).

– А что для тебя значит российское гражданство?

– Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную России.

Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии, – сказал Артур Мурза

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79 комментариев
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Высосали украинского игрока из втордива для «новости»?
+114
-28
+86
Ответ Доктор Верховцев
Высосали украинского игрока из втордива для «новости»?
Мудрика же высосали за 70 млн.
+84
-30
+54
На самом деле он подумал: главное чтобы не забрали в ВСУ
+68
-28
+40
Ответ Юрий Плотников
А тут типа не заберут, ахах
Ну там шанс значительно выше.
+48
-20
+28
Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
кто заберёт ? ТЦК вроде в России не бегает
+27
-12
+15
Кстати, во втордиве заруба огненная идёт.
Тот редкий случай, когда реформа системы дивизионов реально на пользу.
+13
-2
+11
а в какую сборную можно попасть из второй лиги Б?
+13
-4
+9
Ответ Доктор Верховцев
Высосали украинского игрока из втордива для «новости»?
как будто такие новости из ряда вон выходящие)
+17
-9
+8
Ответ Юрий Плотников
А тут типа не заберут, ахах
Чому не на трибуне, а на вражеском спортсе? Ах да, ТЦК же тут не працюэ🤓
Но зато здесь можно минусовать. Прям как минусуются «дотационные» населённые пункты в Донецкой и Харьковской областях☺️
+19
-13
+6
Ответ Lindeman
Да не нужен он ни России, ни Украине
Это ты так решил?
+16
-10
+6
Ответ BBshkin
А он отслужил? Или отсрочка у него?
Он ухилянт. Но его можно понять)
+13
-7
+6
Ответ Russ Ivan
Нормальное желание молодого парня жить и работать, а не подыхать за руины...
И умирать за Колу, комбо из Макдональдса и конструктор Лего, которыми захистников на тот свет провожают.
+12
-7
+5
Ответ Nicu Maican
То есть у России нет армии и в неё не служат?
В России не пакуют силой в бусы для отправки на мясокомбинат)
+10
-6
+4
Ответ Денис Гаджиев
Честно, живу в Муроме, но даже не слышал о таком игроке
А что стадион в городе есть - слышал? ;-)
+5
-1
+4
Гражданин Украины призывного возраста есть смертник, если в плен не успеет попасть.
+20
-16
+4
Ответ brace
На самом деле он подумал: главное чтобы не забрали в ВСУ
А тут типа не заберут, ахах
+43
-40
+3
Ответ Groznyi2024
Мудрика же высосали за 70 млн.
У них с Мудриком общие только первые буквы в фамилиях и украинские паспорта.
+10
-7
+3
А он отслужил? Или отсрочка у него?
+8
-5
+3
Ответ Любезный Коссутий
а в какую сборную можно попасть из второй лиги Б?
В российскую. У Карпина всё возможно
+5
-3
+2
Ответ ss_podonok
Комментарий удален модератором
Нет ничего важнее своей единственной жизни.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
это все прекрасно, но в сборную они попали из высшей лиги, разве нет? а об этом парне никто не знает - у него даже на Спорце 1 подписчик 🤷‍♂️ рановато мечтать о сборной, не?
Плох солдат, который не мечтает... Если заиграет, то возьмут в большую команду. Его мечты не менее реальны, чем у Литвинова, Сафонова или Караваева заиграть в топ-5. А может и более.
+2
0
+2
Нормальное желание молодого парня жить и работать, а не подыхать за руины...
+18
-16
+2
Ответ Любезный Коссутий
а в какую сборную можно попасть из второй лиги Б?
В любую. За пару-тройку лет до сборной Романцев и Тарханов играли в Красноярске, Ярцев в Костроме, Аленичев в Пскове, Дасаев в Астрахани. Это только те, кого помню навскидку.
+2
-1
+1
Украинское гражданство - это проклятие.
+2
-1
+1
Ответ Mr@k
А "сборная России " кстати сейчас в Харьковской области выступает...
И какой счёт?
+2
-1
+1
Ответ Mr@k
А "сборная России " кстати сейчас в Харьковской области выступает...
и дожмет!
+1
0
+1
Честно, живу в Муроме, но даже не слышал о таком игроке
+6
-5
+1
Ответ Юрий Гаврилов
И какой счёт?
будет 5-0 в пользу России
+1
0
+1
Ответ Nicu Maican
То есть у России нет армии и в неё не служат?
Откуда тебе , румыну , знать , что в России? Почитай сколько контрактников в России набрано в вс за 2023 год и в Украину за этот же период - если остались еще какие-то извилины , то вопросы отпадут
+5
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Хз насчёт этого челика, но среди "украинцев" интереснее всего имхо выглядит Червяков из Торпедо - молодой, быстрый, резкий, но не хватает хладнокровия - напоминает Пиняева или Мудрика несколько лет назад. Будет обидно, если физруки пердивные обуратинят пацана.
+4
-3
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