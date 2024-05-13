«Моуринью подойдет Петербург, если Семак не справится. Почему нет? Жозе любит интересные вызовы». Чинквини о тренере для «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак Жозе Моуринью премьер-лига Россия Советский спорт Оресте Чинквини Футбол

Оресте Чинквини предложил «Зениту» рассмотреть Жозе Моуринью на пост тренера.

«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдет Петербург.

Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдет ему», – сказал бывший менеджер «Зенита» и сборной России Чинквини.

За два тура до конца Мир РПЛ «Зенит» идет на втором месте в таблице и отстает от «Динамо» на два очка.

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24 комментария
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Какие тут вызовы? РПЛ и кубок Фон-бет?
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Если захочет выбрать деньги, то пусть в СА какой нибудь Аль Наср с КриРо возглавит, ибо какой смысл Жозе ехать в нашу страну, зная что там он никак не восстановит хотя бы частичный статус топ менеджера?Особенно ещё и учитывая тот факт, что наши клубы не будут играть в еврокубках ещё очень и очень длительное время
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Моуринью особенный, не придумавайте из него идиота...
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Ответ sportsoldfan
Какие тут вызовы? РПЛ и кубок Фон-бет?
Пути регионов - это вызов!)
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Всю жизнь Йозе Марино мечтал тренировать в стране Ротенбергов.
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насчёт подойдёт не знаю... но по крайней мере он будет общаться с футболистами без переводчика
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А в чем тут вызов ?
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Та не... Давайте сватать в Зенит сразу Пепа и в ассистенты Хаби Алонсо с Карло Анчелотти. Чего мелочиться-то? ;))
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Этот пранк с Моуриньо зашёл слишком далеко
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А в чём вызов? В том, чтобы просто в Россию приехать? Жозе не стоит забывать, что тренер сборной - вполне себе политическая должность. Могут припомнить.
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Ответ Циник Петербургский
Та не... Давайте сватать в Зенит сразу Пепа и в ассистенты Хаби Алонсо с Карло Анчелотти. Чего мелочиться-то? ;))
И пусть Зидан мячи носит на тренировках и воду раздаёт.
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Ответ Доктор Верховцев
И пусть Зидан мячи носит на тренировках и воду раздаёт.
А сэр Алекс Фергюссон чистит игрокам бутсы. Причем игрокам дубля, заметьте!
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