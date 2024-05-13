«Моуринью подойдет Петербург, если Семак не справится. Почему нет? Жозе любит интересные вызовы». Чинквини о тренере для «Зенита»
Оресте Чинквини предложил «Зениту» рассмотреть Жозе Моуринью на пост тренера.
«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдет Петербург.
Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдет ему», – сказал бывший менеджер «Зенита» и сборной России Чинквини.
За два тура до конца Мир РПЛ «Зенит» идет на втором месте в таблице и отстает от «Динамо» на два очка.