Дзюба, Магкеев, Гильерме и Худяков покинут «Локомотив» по окончании сезона («Чемпионат»)

Теги Локомотив Артем Дзюба возможные трансферы Гильерме Станислав Магкеев Чемпионат.com Даниил Худяков Футбол

Четыре игрока «Локомотива» уйдут из клуба этим летом.

Как сообщает «Чемпионат», по окончании нынешнего сезона «Локомотив» покинут голкиперы Гильерме и Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев и нападающий Артем Дзюба.

38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 5 матчей за «Локомотив» в Фонбет Кубке России, не пропустив в двух из них.

Магкеев ни разу не сыграл за «локомотив» в текущем сезоне – 24-летний защитник восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

На счету Дзюбы 4 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче текущего розыгрыша Мир РПЛ. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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25 комментариев
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Гилю даже в структуре не оставят?
+41
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+41
Вот и настаёт увы, неизбежный момент... Маринато, безусловно один из когорты легенд клуба. 17 лет, более 300 матчей, с командой и в радости и в печали. Спасибо за всё, вратарь...
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+22
Дзюба сдал, конечно, сильно. Даже по сравнению с предыдущим сезоном.
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий Максимов
Гилю даже в структуре не оставят?
Вроде как была инфа, что остался порох, поэтому хочет поиграть
+11
0
+11
В зарплатном фонде приличная сумма освободится
+10
-1
+9
Ответ Shuller18
Худяков)) таким талантом же считался, хотя вынимал по 2 за игру. Интересно, кто приютит такого биста? Тудротс или Амкал?
Динамо ))
+7
0
+7
Гилю надо в Локо оставлять, пусть не в качестве игрока а в тренерском штабе, или ещё в какой структуре. Он практически ассоциация с Локо. Дзюба в прошлом сезоне был нормально, забивной, а в этом вообще деревянный, форму по потерял и как то вообще подзабил, Худяков дырка, Магкеев привозил много и сейчас защита и без него играет если не лучше то и не хуже. так что Гилю бы оставить, его знают и уважают, а остальные ну уходят и уходят. как то даже равнодушен к этой новости.
+7
-1
+6
Жаль конечно Магкеева если это правда
:(
+3
0
+3
Ответ Spartak ist besser
Легенда уходит. Какого только клуба?
Ваш воспитанник,многое сделал для Зенита,ушел плохо,Локо в том сезоне помог,в этом пшик.Время в аренде считать не будем.
+5
-2
+3
Ответ Борнео
Вот и настаёт увы, неизбежный момент... Маринато, безусловно один из когорты легенд клуба. 17 лет, более 300 матчей, с командой и в радости и в печали. Спасибо за всё, вратарь...
Надеюсь, дадут сыграть хотя бы 15 минут как Лосю в своё время
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Магкеев, это агенты всё, ну и после крестов он наврядли вернётся на тот уровень, вес у него не позволит. Дзюба это всё уже, Гиля ну куда да и зачем, Худяков правильно сидеть под лантратовым и Митрюшкиым не надо.
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Гильерме вообще последние 2 сезона сидит на лавке, хотя мог бы ещё поиграть в основе. В условном Динамо, по сравнению с тамошними мешками картошки, был бы стеной.
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Гиля пусть попылит ещё пару лет и обратно в структуру кЛуба.
Мага сам говорил, что не будет продлевать контракт, пока не поймёт, что сможет приносить пользу.
У Худякова агент шпинёв. А это агент идёт куда подальше. Ну и Даня прицепом.
Дзюба в Китай.
Поэтому никого не жалко.
Ну и думаю, что Мага останется.
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Ставлю плюсы, где минусы. Недорого
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Надеюсь дадут в последнем домашнем матче сыграть Гиле
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Ответ CoMoBo3
Надуманная проблема. Ду Кейрос в аренде, Изидор ещё может выстрелить, да и не дзюбьи у них зарплаты, у Фернандеса контракт заканчивается. А вот от некомпетентного тш действительно надо избавляться 😎
Ну не знаю,Изидор чёт не стреляет,Ду Кейрос...Козлова лучше вернуть,у Марио 1+1 и фиг знает как у руководства карта ляжет.
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по дзюбе быстро порешали, каменты на спортсе работают
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Дзюба уже начал учить китайский?
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Ответ Nick Crosier
Дзюба уже начал учить китайский?
он давно изучил слуцкий:)
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Ответ Виктор Киров
Магкеев, это агенты всё, ну и после крестов он наврядли вернётся на тот уровень, вес у него не позволит. Дзюба это всё уже, Гиля ну куда да и зачем, Худяков правильно сидеть под лантратовым и Митрюшкиым не надо.
У Маги нет агента, вроде как)
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