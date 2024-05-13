Дзюба, Магкеев, Гильерме и Худяков покинут «Локомотив» по окончании сезона («Чемпионат»)
Четыре игрока «Локомотива» уйдут из клуба этим летом.
Как сообщает «Чемпионат», по окончании нынешнего сезона «Локомотив» покинут голкиперы Гильерме и Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев и нападающий Артем Дзюба.
38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 5 матчей за «Локомотив» в Фонбет Кубке России, не пропустив в двух из них.
Магкеев ни разу не сыграл за «локомотив» в текущем сезоне – 24-летний защитник восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.
На счету Дзюбы 4 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче текущего розыгрыша Мир РПЛ. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
:(
Мага сам говорил, что не будет продлевать контракт, пока не поймёт, что сможет приносить пользу.
У Худякова агент шпинёв. А это агент идёт куда подальше. Ну и Даня прицепом.
Дзюба в Китай.
Поэтому никого не жалко.
Ну и думаю, что Мага останется.