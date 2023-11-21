Гризманн не покинет «Атлетико», несмотря на слухи об интересе «МЮ». Форвард отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии летом

Антуан Гризманн не намерен покидать «Атлетико» в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что интерес к нападающему проявляет « ».

Как сообщает инсайдер , на данный момент вероятность ухода из « » отсутствует. В июне француз отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии (сообщалось об интересе к нему со стороны «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – Sports.ru), поскольку полностью сосредоточен на выступлениях за мадридский клуб. В данный момент он второй бомбардир «Атлетико», до клубного рекорда осталось 3 мяча.

В сезоне-2023/24 на счету Гризманна 8 голов и ассист в 12 матчах за «Атлетико» в . Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.

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