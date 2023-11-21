Гризманн не покинет «Атлетико», несмотря на слухи об интересе «МЮ». Форвард отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии летом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Антуан Гризманн Фабрицио Романо Футбол

Антуан Гризманн не намерен покидать «Атлетико» в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что интерес к нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент вероятность ухода Гризманна из «Атлетико» отсутствует. В июне француз отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии (сообщалось об интересе к нему со стороны «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – Sports.ru), поскольку полностью сосредоточен на выступлениях за мадридский клуб. В данный момент он второй бомбардир «Атлетико», до клубного рекорда осталось 3 мяча.

В сезоне-2023/24 на счету Гризманна 8 голов и ассист в 12 матчах за «Атлетико» в Ла Лиге. Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.

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4 комментария

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rigobersong
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benjamin92
Гризманн понял, что комфортнее чем в АТМ ему нигде не будет, тем более в нынешнем МЮ
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ZZRM
Ответ rigobersong
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Все мы знаем, что этим комментарием ты другое и о другом футболисте хотел сказать.
Надеюсь, у тебя в жизни есть и другие радости
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