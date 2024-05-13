Юрий Семин: «Тюкавину надо пробовать себя в зарубежном чемпионате, он уже готов к этому. Не могу оценить, какая лига ему подойдет по стилю»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Р-Спорт Константин Тюкавин Футбол

Юрий Семин считает, что Константин Тюкавин готов к игре за рубежом.

«Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но для этого надо, чтобы его пригласили в какой-нибудь иностранный клуб.

Нужно, чтобы его увидел главный тренер, который готов будет поставить футболиста на определенную позицию в своей команде. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдет по стилю, я оценить не могу», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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7 комментариев
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Ответ Святослав Федорович
его агент чётко сказал, что рано. такой зарплаты никто не даст, борьбы за титулы тоже вряд ли. а сидеть в середняке топ 5 за вдвое меньшую зарплату он явно не захочет
Ну да, паспортистам только Реалы с Ливерпулями подавай, все остальное это не их уровень :) зато потом в Сосьедаде приходиться касания к мячу считать
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Сёмин прав. Если будет спрос - надо идти
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Если коротко: Надо чтобы его пригласили в какой-нибудь клуб.
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Какая какая российская!
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Ответ Стив Стив
Если коротко: Надо чтобы его пригласили в какой-нибудь клуб.
Желательно на коленях и с хлебом с солью в руках. Иначе не снизойдет :)
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