Юрий Семин: «Тюкавину надо пробовать себя в зарубежном чемпионате, он уже готов к этому. Не могу оценить, какая лига ему подойдет по стилю»
Юрий Семин считает, что Константин Тюкавин готов к игре за рубежом.
«Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но для этого надо, чтобы его пригласили в какой-нибудь иностранный клуб.
Нужно, чтобы его увидел главный тренер, который готов будет поставить футболиста на определенную позицию в своей команде. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдет по стилю, я оценить не могу», – сказал бывший тренер «Локомотива».