Хави о 2:0: «Барса» провела хороший матч и вернула 2-ю строчку. Против «Сосьедада» всегда тяжело – не ожидали, что они выпустят 5 полузащитников»
Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Реал Сосьедад».
В 35-м туре Ла Лиги каталонцы победили со счетом 2:0 и поднялись на 2-е место в таблице, опередив «Жирону» на 1 очко.
«С этой командой всегда бывает тяжело. Против них сложно создавать моменты. Кроме того, мы не ожидали, что сегодня они выйдут с пятью полузащитниками – это всегда усложняет нам задачу. Мне показалось, они хорошо играют как команда.
Мы вернулись на вторую строчку после поражения от «Жироны» и, я думаю, провели хорошую игру», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.