Хави о 2:0: «Барса» провела хороший матч и вернула 2-ю строчку. Против «Сосьедада» всегда тяжело – не ожидали, что они выпустят 5 полузащитников»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Реал Сосьедад».

В 35-м туре Ла Лиги каталонцы победили со счетом 2:0 и поднялись на 2-е место в таблице, опередив «Жирону» на 1 очко.

«С этой командой всегда бывает тяжело. Против них сложно создавать моменты. Кроме того, мы не ожидали, что сегодня они выйдут с пятью полузащитниками – это всегда усложняет нам задачу. Мне показалось, они хорошо играют как команда.

Мы вернулись на вторую строчку после поражения от «Жироны» и, я думаю, провели хорошую игру», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

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1 комментарий
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Хороший матч в исполнении Барсы против крепкого соперника. Вторую строчку должны взять, тем более по финансам это выгодно
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