Тер Стеген догнал Субисаррету по матчам вратарей за «Барсу» – 410. Больше игр лишь у Вальдеса – 535

Теги МЛС Барселона Виктор Вальдес Лионель Месси Дани Алвес Ла Лига рейтинги Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Интер Майами Футбол

Марк-Андре тер Стеген проводит 410-й матч за «Барселону».

Каталонский клуб принимает «Сосьедад» (0:0, первый тайм) в матче 35-го тура Ла Лиги

Этот матч стал 410-м для Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец сравнялся по этому показателю с Андони Субисарретой – это второй результат в истории «Барсы» среди вратарей. Больше матчей в составе каталонского клуба провел только Виктор Вальдес – 535 игр в период с 2002 по 2014 год. 

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген – у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса – 408. 

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5 комментариев
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вот то что у него больше матчей чем у Алвеса, это уже неожиданность
время идёт уже иначе
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Вальдес - молодец. Вратарь был выше среднего, но столько матчей провёл в составе одного из грандов Европы
+6
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+5
Ответ Lindeman
Вальдес - молодец. Вратарь был выше среднего, но столько матчей провёл в составе одного из грандов Европы
Причем самые лучшие годы клуба
+2
0
+2
Ответ Lindeman
Вальдес - молодец. Вратарь был выше среднего, но столько матчей провёл в составе одного из грандов Европы
Вратари которые лишь выше среднего не задерживаются столько лет в одной из лучших команд мира. И тем более не было бы таких показателей, какие у Валдеса по %сейвов и игре ногами, ну только в игре на выходах у него плохой показатель.
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+2
Ответ Lindeman
Вальдес - молодец. Вратарь был выше среднего, но столько матчей провёл в составе одного из грандов Европы
Почему он ушел?
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