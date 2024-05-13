Тер Стеген догнал Субисаррету по матчам вратарей за «Барсу» – 410. Больше игр лишь у Вальдеса – 535

Марк-Андре тер Стеген проводит 410-й матч за «Барселону».

Каталонский клуб принимает «Сосьедад» (0:0, первый тайм) в матче 35-го тура .

Этот матч стал 410-м для Марка-Андре тер за сине-гранатовых. Немец сравнялся по этому показателю с – это второй результат в истории «Барсы» среди вратарей. Больше матчей в составе каталонского клуба провел только – 535 игр в период с 2002 по 2014 год.

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только провел больше матчей, чем тер Стеген – у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса – 408.