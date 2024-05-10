Астон Вилла – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 мая

В понедельник, 13 мая, сыграют Астон Вилла и Ливерпуль в 37 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Астон Вилла – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль

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