Астон Вилла – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют Астон Вилла и Ливерпуль в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Астон Вилла – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Астон Вилла
- Олимпиакос – Астон Вилла : 2 – 0
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Астон Вилла – Олимпиакос : 2 – 4
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
Последние матчи Ливерпуль
- Ливерпуль – Тоттенхэм : 4 – 2
- Вест Хэм – Ливерпуль : 2 – 2
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Аталанта – Ливерпуль : 0 – 1
Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль
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