Астон Вилла – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 мая

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Футбол

В понедельник, 13 мая, сыграют Астон Вилла и Ливерпуль в 37 туре АПЛ.

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Во сколько играют Астон Вилла – Ливерпуль

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль

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