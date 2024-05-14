Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Каземиро и Бруну. Лига планирует около 10 заметных сделок летом (The Telegraph)

Каземиро может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации The Telegraph, представители полузащитника « » провели переговоры с несколькими клубами саудовской лиги – утверждается, что к подписанию бразильца этим летом наиболее близок « ». При этом «МЮ» не настаивает на уходе , но готов продать игрока и хочет, чтобы сделка состоялась в начале летнего трансферного окна.

Также сообщается об интересе саудовцев к , однако его трансфер этим летом маловероятен.

Всего предстоящим летом клубы Саудовской Аравии планируют совершить около 10 значимых подписаний – среди игроков, в которых наиболее заинтересована лига, называются Алиссон, Эдерсон, и Кевин де Брюйне.