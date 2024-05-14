Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Каземиро и Бруну. Лига планирует около 10 заметных сделок летом (The Telegraph)
Каземиро может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
По информации The Telegraph, представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с несколькими клубами саудовской лиги – утверждается, что к подписанию бразильца этим летом наиболее близок «Аль-Наср». При этом «МЮ» не настаивает на уходе Каземиро, но готов продать игрока и хочет, чтобы сделка состоялась в начале летнего трансферного окна.
Также сообщается об интересе саудовцев к Бруну Фернандешу, однако его трансфер этим летом маловероятен.
Всего предстоящим летом клубы Саудовской Аравии планируют совершить около 10 значимых подписаний – среди игроков, в которых наиболее заинтересована лига, называются Алиссон, Эдерсон, Мохамед Салах и Кевин де Брюйне.