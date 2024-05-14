Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Каземиро и Бруну. Лига планирует около 10 заметных сделок летом (The Telegraph)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кевин де Брюйне Каземиро Мохамед Салах Эдерсон Бруну Фернандеш Алиссон Футбол

Каземиро может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации The Telegraph, представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с несколькими клубами саудовской лиги – утверждается, что к подписанию бразильца этим летом наиболее близок «Аль-Наср». При этом «МЮ» не настаивает на уходе Каземиро, но готов продать игрока и хочет, чтобы сделка состоялась в начале летнего трансферного окна.

Также сообщается об интересе саудовцев к Бруну Фернандешу, однако его трансфер этим летом маловероятен.

Всего предстоящим летом клубы Саудовской Аравии планируют совершить около 10 значимых подписаний – среди игроков, в которых наиболее заинтересована лига, называются Алиссон, Эдерсон, Мохамед Салах и Кевин де Брюйне.

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8 комментариев
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Ответ Beckham7-23
руки прочь от Бруно!!! У него менталитет победителя, вокруг него и надо строить новую команду.
Менталитет нытика ты хотел сказать? Неужели тебе это нравится? У него были топовые полтора года после прихода, но потом он стал чаще с судьями общаться, чем касаться мяча.
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По хорошему надо МЮ сливать как и Каземиро, так и к сожалению Бруно, пока за них дают хорошие деньги и строить новую команду
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Ну Каземиро нынче громким трансфером нельзя назвать, хоть и в Саудии, а для бразильца это конечно будет супер, заработать хорошие деньги сильно не парясь, он всем всё уже доказал, даже по одной из версий входит в символическую сборную Реала всех времён
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В чем менталитет? Больше споров с судьями и соперниками. Да и как строить команду вокруг 30-летнего футболиста, это нелогично. Да и объективно Бруно подсдал тоже в играл, постоянные обрезы, потери мяча очень часто приводят к контратакам в ворота МЮ
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Может они и Энтони захотят? Еще Рашфорда, Марсиаля, Маунта и Магуайера… хотя даже это не спасет, менеджмент накупит шлака
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Ответ Football poet
По хорошему надо МЮ сливать как и Каземиро, так и к сожалению Бруно, пока за них дают хорошие деньги и строить новую команду
руки прочь от Бруно!!! У него менталитет победителя, вокруг него и надо строить новую команду.
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Ответ Дмитрий Якушевич
Менталитет нытика ты хотел сказать? Неужели тебе это нравится? У него были топовые полтора года после прихода, но потом он стал чаще с судьями общаться, чем касаться мяча.
Он порой слишком эмоционален. Но я представляю в каком он шоке от игры "звезд" которые пешком по полю ходят.
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