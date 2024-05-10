Барселона – Реал Сосьедад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют Барселона и Реал Сосьедад в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Реал Сосьедад
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Барселона
- Жирона – Барселона : 4 – 2
- Барселона – Валенсия : 4 – 2
- Реал Мадрид – Барселона : 3 – 2
- Барселона – ПСЖ : 1 – 4
- Кадис – Барселона : 0 – 1
Последние матчи Реал Сосьедад
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас : 2 – 0
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
- Алавес – Реал Сосьедад : 0 – 1
Прогноз на матч Барселона – Реал Сосьедад
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