Барселона – Реал Сосьедад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 мая

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

В понедельник, 13 мая, сыграют Барселона и Реал Сосьедад в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – Реал Сосьедад

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Барселона: все новости

Реал Сосьедад: все новости

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Последние матчи Реал Сосьедад

Прогноз на матч Барселона – Реал Сосьедад

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