Энрике о свисте в адрес Мбаппе на матче с «Тулузой»: «Я слышал лишь аплодисменты и восторг, Килиан заслужил это. Он легенда клуба, несмотря на возраст – желаю ему удачи в дальнейшем»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Луис Энрике Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике высказался о прощании болельщиков «ПСЖ» с Килианом Мбаппе.

В пятницу форвард объявил, что покинет «ПСЖ» в конце сезона.

Перед вчерашним матчем Лиги 1 против «Тулузы» (1:3) ультрас парижан вывесили на трибуне баннер с изображением Мбаппе в футболке клуба на фоне золотого ларового венка, а также плакат с надписью: «Дитя парижских пригородов, ты стал легендой «ПСЖ».

Также сообщалось, что часть фанатов освистала Мбаппе при оглашении диктором «Парк де Пренс» состава на игру.

– Я не слышал никакого свиста, только огромную поддержку. Все, что я слышал – это аплодисменты, скандирования и восторг, и я думаю, Килиан это заслужил. Болельщики, как всегда, были великолепны.

Мне показалось, что [прощание с Мбаппе] было фантастическим и очень душевным. Здорово оценивать по заслугам работу игрока такого уровня. Без сомнения, он легенда клуба, несмотря на молодой возраст. Нам предстоит еще несколько матчей. Я желаю ему удачи в дальнейшей карьере.

– Почему вы не заменили Мбаппе, чтобы его проводили аплодисментами?

– Я не думал о его замене, потому что каждый раз, когда я это делал, вы [журналисты] поднимали шум по этому поводу. Поэтому я решил оставить его [в игре] на 90 минут, чтобы никого не злить, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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7 комментариев
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Вышло, что остался в ПСЖ с тем фоновым медиа шумом только чтобы побить рекорд Златана по голам
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Я думаю Луис Энрике, это единственный кто в Париже рад уходу Мбаппе. И под тактику мало подходил, а главное своим небесным статусом в клубе явно мешал тренеру 100% контролю и управлению командой.
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В такой, довольно щепетильной, ситуации можно сказать что проводили хорошо.
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Крепко черепашка держит Энрике за яйца, однако
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