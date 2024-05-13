Хаманн о Кейне: «Сколько трофеев «Бавария» выиграла? С «Реалом» он ушел после 80-й, в 10 минутах от финала ЛЧ, потому что у него болела спина – не понимаю. Можно спорить, был ли этот трансфер ошибкой»
Дитмар Хаманн сомневается, что трансфер Харри Кейна в «Баварию» стал успешным.
«Сколько трофеев они выиграли? В прошлом сезоне без Кейна «Бавария» забила больше голов, чем сейчас. У него очень высокая зарплата, и он стоил более 100 миллионов. Если бы впереди играл Тель, обязательно ли их положение было бы хуже? Я вовсе не виню его, конечно нет.
Когда Холанд ушел [из «Боруссии»], мы говорили, что в Дортмунде все рушится. В следующем году они почти выиграли Бундеслигу. Ушел Беллингем, и все говорили: «Боже мой, что же будет дальше?» Теперь они в финале Лиги чемпионов.
Против «Арсенала» «Бавария» сыграла хорошо – он [Кейн] был малозаметен. В матче с «Реалом» было то же самое. А потом он ушел после 80-й минуты, потому что у него болела спина. Честно говоря, я не понимаю этого. Мне повезло, я часто играл в финалах, еще чаще – в полуфиналах. Я не видел, чтобы игрок уходил с поля в таком важном матче – в десяти минутах от финала Лиги чемпионов – из-за того, что у него болит спина. Я этого абсолютно не понимаю.
Но клуб продал много футболок [с его фамилией]. Это был звездный трансфер. Можно спорить о том, было ли это ошибкой. В любом случае, я бы задался вопросом: было бы для клуба лучше иметь 100 миллионов на счете, а ему – снова оказаться на острове [в Англии]» – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Sky90.
Поэтому если форвард забил 40+ голов за сезон, но команда не выиграла трофеев - это означает, что только он виноват и он "развалил команду"
Знакомая методичка
Уже проходили такую с Роналду
П. С.: 44+12 за 45 матчей, я просто не знаю что Кейн ещё должен был сделать
Да и в Кубке Германии он не играл, они без него слились Саарбрюкену (1:2), значит дело явно не в нём