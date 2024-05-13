Хаманн о Кейне: «Сколько трофеев «Бавария» выиграла? С «Реалом» он ушел после 80-й, в 10 минутах от финала ЛЧ, потому что у него болела спина – не понимаю. Можно спорить, был ли этот трансфер ошибкой»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Дитмар Хаманн сомневается, что трансфер Харри Кейна в «Баварию» стал успешным.

«Сколько трофеев они выиграли? В прошлом сезоне без Кейна «Бавария» забила больше голов, чем сейчас. У него очень высокая зарплата, и он стоил более 100 миллионов. Если бы впереди играл Тель, обязательно ли их положение было бы хуже? Я вовсе не виню его, конечно нет.

Когда Холанд ушел [из «Боруссии»], мы говорили, что в Дортмунде все рушится. В следующем году они почти выиграли Бундеслигу. Ушел Беллингем, и все говорили: «Боже мой, что же будет дальше?» Теперь они в финале Лиги чемпионов.

Против «Арсенала» «Бавария» сыграла хорошо – он [Кейн] был малозаметен. В матче с «Реалом» было то же самое. А потом он ушел после 80-й минуты, потому что у него болела спина. Честно говоря, я не понимаю этого. Мне повезло, я часто играл в финалах, еще чаще – в полуфиналах. Я не видел, чтобы игрок уходил с поля в таком важном матче – в десяти минутах от финала Лиги чемпионов – из-за того, что у него болит спина. Я этого абсолютно не понимаю.

Но клуб продал много футболок [с его фамилией]. Это был звездный трансфер. Можно спорить о том, было ли это ошибкой. В любом случае, я бы задался вопросом: было бы для клуба лучше иметь 100 миллионов на счете, а ему – снова оказаться на острове [в Англии]» – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Sky90.

11 комментариев
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Задача нападающего - забивать голы

Поэтому если форвард забил 40+ голов за сезон, но команда не выиграла трофеев - это означает, что только он виноват и он "развалил команду"

Знакомая методичка
Уже проходили такую с Роналду

П. С.: 44+12 за 45 матчей, я просто не знаю что Кейн ещё должен был сделать

Да и в Кубке Германии он не играл, они без него слились Саарбрюкену (1:2), значит дело явно не в нём
+10
-3
+7
Где то я уже это слышал, что крутой форвард отбирает голы, команда без него играла лучше и так далее)))
+10
-4
+6
Кейн шикарно отыграл этот сезон. Хаманн такой бред несёт, был о нём лучшего мнения.
+4
-1
+3
Ну если Кейн за сезон забил 36 голов, а вся остальная команда 56, то вопросы не к нему.
+1
-1
0
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