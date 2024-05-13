Сергей Степашин: «О шансах «Динамо» на чемпионство говорить преждевременно. Но все в наших руках»

Теги Зенит Крылья Советов Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Краснодар Сергей Галицкий ТАСС Футбол

Сергей Степашин назвал преждевременными разговоры о чемпионстве «Динамо».

В 28-м туре Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Балтику» (3:2) и возглавили таблицу за два тура до конца чемпионата. «Зенит» отстает от «Динамо» на 2 очка.

«Матч с «Балтикой» сложился непросто, играли неважно, но с нами, как говорит Юрий Палыч Семин, был футбольный бог. Я очень надеюсь, что он будет с нами в матчах против «Крыльев Советов» и «Краснодара», хотя я очень люблю эту команду и Сергея Николаевича, но я динамовец.

Говорить о шансах на чемпионство рано, многое прояснится после матча с «Крыльями». Но все в наших руках, осталось всего два матча», – сказал член совета директоров «Динамо».

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4 комментария
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Ничего с Крыльями не прояснится, т.к они бросили играть по весне, весь угар будет в последнем туре, в матче с тушенкой.
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