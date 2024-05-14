Клопп о 3:3 с «Виллой»: «Победа от нас ускользнула – я даже не понял, как они сравняли счет. «Ливерпуль» был действительно хорош, ребята показали выдающийся характер»

Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Астон Виллой».

Матч 37-го тура завершился со счетом 3:3. «Ливерпуль» дважды пропустил в концовке матча при счете 3:1 в свою пользу.

«Победа ускользнула от нас. Мы показали очень хороший футбол. Мы были действительно хороши и доставляли много проблем.

Мы допускали слишком много моментов, пока не сделали замены. Это было очень напряженное время для ребят. Соперник слишком много создавал, они слишком часто оказывались в нашей штрафной, и мы внесли коррективы. Затем мы допустили ошибку. Такое случается, но это было только начало.

Они сравняли счет, и я даже не понял, как это случилось. Сегодня ребята показали выдающийся характер, учитывая нашу ситуацию. Мы хотели победить. При счете 3:2 было очень непросто. Вот и все, что можно сказать о матче»,– сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.