Тихонов о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»? Извинился бы, если бы действительно оскорбил. Просто хочу пожелать, чтобы у нее было меньше ошибок»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей видеоповторы Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов не считает оскорбительными свои слова в адрес Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство назначением женщины главным арбитром матча. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, при этом обозначив, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч.

– Вы разговаривали после этого с Верой Опейкиной?

– А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней.

– Но, видимо, у вас были претензии к ее профессиональным качествам.

– Сразу после этой истории я прочитал у блогера Ивана Карпова, что как-то раз она работала на ВАР и ошиблась там дважды. По большому счету меня не очень интересует карьера Веры. Просто я хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее было как можно меньше ошибок. Ведь такие ошибки, какие случаются у нее, сильно влияют на результат, – заявил главный тренер «Енисея».

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16 комментариев
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А вот у Андрея Тихонова ошибок не случается
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Ну, в русскоязычной среде обращение к женщине словом "женщина" считается почему то оскорблением, все хотят что бы их девушками называли, даже если им 90+. Так что да, будет осторожней Андрей.
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Не случилось у Веры любви с мужским футболом. Осталась надежда.
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Ответ Kerghoodoo
А из-за чего сыр-бор? Я даже погуглил - Тихонов что, назвал трансгендера женщиной?
Физрук слил матч и обвинил судей в духе "нечего бабам в судействе делать"
В тексте ссылка есть
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Ответ #SharkTeam
Физрук слил матч и обвинил судей в духе "нечего бабам в судействе делать" В тексте ссылка есть
Это не полный ответ на вопрос.
Вера Копейкина совершила трансгендерный переход, или ещё нет?
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