Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 5-й раз подряд. У Ибрагимовича 3 таких приза, у Азара – 2

Теги ПСЖ Златан Ибрагимович лига 1 Франция рейтинги Эден Азар Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в пятый раз подряд.

Форвард «ПСЖ» получил приз лучшему игроку чемпионата Франции от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

Мбаппе получал приз в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Французский форвард улучшил собственный рекорд. Трижды эту награду вручали Златану Ибрагимовичу, дважды – Эдену Азару.

Мбаппе забил 27 голов и отдал 7 ассистов в 29 матчах сезона в Лиге 1. Килиан лидирует в списке бомбардиров чемпионата, опережая форварда «Лилля» Джонатана Дэвида на 8 голов.

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11 комментариев
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зря ушел - остался бы - стал бы в 25-й раз подряд
+4
-2
+2
Ответ Евгений Эрнандес
А когда Эден Азар два сезона в лиге1 провел?)
вот вы сейчас серьёзно?) наверное,с тех пор как гугл создали,или даже статистику на спортс.ру)
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Удивили прям...
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Дортмунд поржал бы над этой новостью
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Ещё очень долго в Лиге1 не будет такого качества игрока.
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Очередная золотая лягушка на полке
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Ответ Burel
за голы Клермонам и пенальти
Чем гол в ворота Клермона отличается от гола в ворота Лутона?
0
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Ответ Евгений Эрнандес
А когда Эден Азар два сезона в лиге1 провел?)
В Лилле расскрылся 🤦
+1
-1
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