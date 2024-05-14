Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 5-й раз подряд. У Ибрагимовича 3 таких приза, у Азара – 2

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в пятый раз подряд.

Форвард « » получил приз лучшему игроку чемпионата Франции от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

получал приз в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Французский форвард улучшил собственный рекорд. Трижды эту награду вручали Златану Ибрагимовичу, дважды – Эдену Азару.

Мбаппе забил 27 голов и отдал 7 ассистов в 29 матчах сезона в Лиге 1. Килиан лидирует в списке бомбардиров чемпионата, опережая форварда «Лилля» Джонатана Дэвида на 8 голов.