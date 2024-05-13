У Мбаппе и президента «ПСЖ» произошла стычка перед игрой с «Тулузой» – «стены тряслись». Аль-Хелайфи взбесило, что игрок не поблагодарил его в прощальном видео (Le Parisien)

Килиан Мбаппе поругался с президентом «ПСЖ» после объявления об уходе из клуба.

В пятницу 25-летний форвард сборной Франции объявил об уходе из « » по окончании сезона на правах свободного агента.

В своем прощальном видео Мбаппе поблагодарил множество тренеров, директоров, стюардов, болельщиков парижан, не сказал ни слова ни о президенте , ни об эмире Катара.

По данным Le Parisien, Аль-Хелайфи воспринял это как оскорбление после того, как он подписал с форвардом самый крупный контракт в истории футбола летом 2022 года, когда Килиан мог уйти в «Реал».

Нассер потребовал разъяснений у Мбаппе. Их встреча случилась в воскресенье чуть более чем за час до матча с «Тулузой» (1:3) на «Парк де Пренс». Менеджер и игрок общались в приватной комнате.

Утверждается, что дискуссия быстро зашла в тупик, случился эмоциональный всплеск, переросший в стычку. «Стены тряслись», – сообщил свидетель сцены между президентом и нападающим.

В результате перепалки Мбаппе с Аль-Хелайфи футболисты «ПСЖ» вышли на разминку позже положенного на 4 минуты.

Отношения Мбаппе и Нассера заметно ухудшились 9 февраля, когда объявил президенту о намерении не продлевать контракт с «ПСЖ» и уйти свободным агентом по окончании сезона.

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