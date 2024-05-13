У Мбаппе и президента «ПСЖ» произошла стычка перед игрой с «Тулузой» – «стены тряслись». Аль-Хелайфи взбесило, что игрок не поблагодарил его в прощальном видео (Le Parisien)

Теги ПСЖ Тулуза Реал Мадрид лига 1 Франция происшествия Парк де Пренс Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поругался с президентом «ПСЖ» после объявления об уходе из клуба.

В пятницу 25-летний форвард сборной Франции объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона на правах свободного агента.

В своем прощальном видео Мбаппе поблагодарил множество тренеров, директоров, стюардов, болельщиков парижан, не сказал ни слова ни о президенте Нассере Аль-Хелайфи, ни об эмире Катара.

По данным Le Parisien, Аль-Хелайфи воспринял это как оскорбление после того, как он подписал с форвардом самый крупный контракт в истории футбола летом 2022 года, когда Килиан мог уйти в «Реал».

Нассер потребовал разъяснений у Мбаппе. Их встреча случилась в воскресенье чуть более чем за час до матча с «Тулузой» (1:3) на «Парк де Пренс». Менеджер и игрок общались в приватной комнате.

Утверждается, что дискуссия быстро зашла в тупик, случился эмоциональный всплеск, переросший в стычку. «Стены тряслись», – сообщил свидетель сцены между президентом и нападающим.

В результате перепалки Мбаппе с Аль-Хелайфи футболисты «ПСЖ» вышли на разминку позже положенного на 4 минуты.

Отношения Мбаппе и Нассера заметно ухудшились 9 февраля, когда Килиан объявил президенту о намерении не продлевать контракт с «ПСЖ» и уйти свободным агентом по окончании сезона.

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88 комментариев
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Повезло Мбаппе, что он не в Грозном играет
Там бы и до стрельбы дело дошло
+48
-5
+43
Ответ Влад Безруков
Повезло Мбаппе, что он не в Грозном играет Там бы и до стрельбы дело дошло
Из Грозного Мбаппе уехал бы только по частям
+28
-5
+23
«Ожидание благодарности хуже самой неблагодарности»(с)
+22
-1
+21
любовь за деньги не купишь получается? 🤔
+18
-2
+16
Ответ KeriLLo
"Стены тряслись" Это название фильма?
Для взрослых
+17
-1
+16
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пересу на заметку. Уверен, Перес и клуб в целом сильно рискуют приобретая за огромные деньги суперталантливого футболиста, но крайне непредсказуемого человека.
Я не думаю, что Перес бегает за игроками, возмущаясь, что они его не благодарят.
+11
0
+11
- Гром гремит, стены трясутся, что там делают?
- Мбаппе и Хелайфи общаются в приватной комнате.
+11
0
+11
Богатенький арабчик не привык, что игрушки отказываются ему подчиняться. Можно накопить денег и красиво жить, но уровень культуры выше не станет
+13
-3
+10
В драке шансы Донателло, конечно, выше))
+6
0
+6
2022 год для Мбаппе это полный обсер, это ж надо было остаться в Псж........Просто просрал 2 года карьеры
+6
-1
+5
Королева бензоколонки обиделась, привык что раз есть бабки то все должны кланятся
+7
-2
+5
Ответ KeriLLo
"Стены тряслись" Это название фильма?
у них не фильм,у них цирк
+2
0
+2
Невозможно представить что бы президент Ман. Сити лез в драку с футболистом или лез в драку с судьей и угрожал ему, с этим псевдо менеджером ПСЖ далеко не уедет
+5
-3
+2
Какой то он не такой, этот президент ПСЖ, может там не в игроках или тренерах дело, а как раз в нем?
+3
-1
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"Стены тряслись"
Это название фильма?
+3
-2
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И это правильно!!! Cтоль масштабный сериал не имели права закончить без должного размахa
+1
0
+1
"Футболист продажная, каззел ты!" - Хелаифи.
+1
0
+1
Ответ Аскар Хакимов
любовь за деньги не купишь получается? 🤔
Это давно известно) но вот продать можно
+4
-3
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он на поле не выходит и на скамейке не руководит матчем. Он только платит.
Как раз таки и руководит. Были там Леонардо и вот сейчас Кампуш
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Ответ Влад Безруков
Повезло Мбаппе, что он не в Грозном играет Там бы и до стрельбы дело дошло
В таком случае, он бы заранее в видео записал бы извинения, за то что у него закралась мысль не поблагодарить главного в Грозном
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну что уж поделать, щас футбол нынче таков, но ведь Мбаппе даже несмотря на все свои капризы всё равно один из лучших игроков мира.
Ну, в гробу я видал таких "лучших" игроков мира.
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Ответ Виктор Никитин
а причём тут Мбаппе если горит жопа у Нассера?
Потому что он - одна из главных причин, из-за которой ПСЖ стал токсичным дном?)
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Ответ Buharoid
Из Грозного Мбаппе уехал бы только по частям
Чего это..Согласно Конституции РФ и Чеченской республики он имел бы все права высказывать свое мнение.
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Ответ Black Phoenix
Слишком избалован деньгами и влиянием ПСЖ. Забирать надо было раньше, пока сие не доходило до терминальной стадии. Реал с черепашкой деградирует.
Ну что уж поделать, щас футбол нынче таков, но ведь Мбаппе даже несмотря на все свои капризы всё равно один из лучших игроков мира.
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Ответ Геннадий Тимченко
Расстроен, что не ты решаешь❓🤔
Вы тут никто ничего не решаете, Гена)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Вы тут никто ничего не решаете, Гена)
Походу ты один решаешь ❓ кого решил наказать: черепашку или теннисиста❓🤔
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Ответ Cuccittini Aveiro
А можно тебя, Гена? За вот эти вот мультячные знаки вопросов)
Ну попробуй - чувак с ником из иноземных букв☝️ты не "иностранный агент" случаем, гадишь на российском сайте❓🤔
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну попробуй - чувак с ником из иноземных букв☝️ты не "иностранный агент" случаем, гадишь на российском сайте❓🤔
🤔

Кароче, ты наказан, Gena☝️
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Ответ Cuccittini Aveiro
🤔 Кароче, ты наказан, Gena☝️
Хорошо, что удалось заслонить от твоего наказания Аль-Хелаифи и Мбаппе - но навряд ли они об этом узнают 🤣
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Чем не нужен?Именно в Мадриде он и расскроется сполна
Слишком избалован деньгами и влиянием ПСЖ. Забирать надо было раньше, пока сие не доходило до терминальной стадии. Реал с черепашкой деградирует.
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