У Мбаппе и президента «ПСЖ» произошла стычка перед игрой с «Тулузой» – «стены тряслись». Аль-Хелайфи взбесило, что игрок не поблагодарил его в прощальном видео (Le Parisien)
Килиан Мбаппе поругался с президентом «ПСЖ» после объявления об уходе из клуба.
В пятницу 25-летний форвард сборной Франции объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона на правах свободного агента.
В своем прощальном видео Мбаппе поблагодарил множество тренеров, директоров, стюардов, болельщиков парижан, не сказал ни слова ни о президенте Нассере Аль-Хелайфи, ни об эмире Катара.
По данным Le Parisien, Аль-Хелайфи воспринял это как оскорбление после того, как он подписал с форвардом самый крупный контракт в истории футбола летом 2022 года, когда Килиан мог уйти в «Реал».
Нассер потребовал разъяснений у Мбаппе. Их встреча случилась в воскресенье чуть более чем за час до матча с «Тулузой» (1:3) на «Парк де Пренс». Менеджер и игрок общались в приватной комнате.
Утверждается, что дискуссия быстро зашла в тупик, случился эмоциональный всплеск, переросший в стычку. «Стены тряслись», – сообщил свидетель сцены между президентом и нападающим.
В результате перепалки Мбаппе с Аль-Хелайфи футболисты «ПСЖ» вышли на разминку позже положенного на 4 минуты.
Отношения Мбаппе и Нассера заметно ухудшились 9 февраля, когда Килиан объявил президенту о намерении не продлевать контракт с «ПСЖ» и уйти свободным агентом по окончании сезона.
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Там бы и до стрельбы дело дошло
- Мбаппе и Хелайфи общаются в приватной комнате.
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Кароче, ты наказан, Gena☝️