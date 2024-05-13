Тихонов об Абаскале: «Нормальный тренер, «Спартак» при нем неплохо играл, но нужно держать раздевалку. Не стоит снимать ответственность с игроков – на поле выходят они, а не тренер»
Андрей Тихонов оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых в апреле. Команду возглавил Владимир Слишкович.
«Гильермо довольно эмоциональный. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Нельзя все валить на одного Абаскаля, он нормальный тренер. И команда при нем неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку и атмосферу внутри коллектива.
При этом и ответственность с футболистов снимать не стоит, на поле все-таки выходит они, а не тренер», – сказал бывший игрок «Спартака».
Таких при путине развелось
ну а каких ещё. дурчонок
Да воссторжестует же справедливость!