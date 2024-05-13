Тихонов об Абаскале: «Нормальный тренер, «Спартак» при нем неплохо играл, но нужно держать раздевалку. Не стоит снимать ответственность с игроков – на поле выходят они, а не тренер»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых в апреле. Команду возглавил Владимир Слишкович.

«Гильермо довольно эмоциональный. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Нельзя все валить на одного Абаскаля, он нормальный тренер. И команда при нем неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку и атмосферу внутри коллектива.

При этом и ответственность с футболистов снимать не стоит, на поле все-таки выходит они, а не тренер», – сказал бывший игрок «Спартака».

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25 комментариев
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Правильно Андрей, вот если бы Мостовой хоть раз бы да кого-нибудь тренировала, то он так же и рассуждал!!! А то сидят в студии умники, что Мост, что Быстров и так далее
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адекватно в целом
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Можно пригласить полиграфиста.Всех пропустить через детектор.И те кто сливал тренера должны будут уйти из команды.Вот и всё.
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Спокойно и рассудительно, без истерик и лишний эмоций. Андрей Валерьевич, браво
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Ответ Иван Иванов
великий кэп Спартака (реально), но как человек....хм.. когда широков избил судью андрюша требовал не снимать на камеру!
Как тёзки скажу, Андрей Тихонов замечательный человек, и когда в Крыльях играл на излёте карьеры был профессиональным футболистом, как тренер пока не понятно. А если есть претензии к арбитру, то пол не важен
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Ответ Сергей Лютый
Думаю товарищи Хинкал с Дельфином подслили Абаскаля...
да зачем им это нужно
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Ответ pav11k
Не могу осмыслить, что игроки ценой собственной карьеры, побед, титулов могут сливать тренера. Век футболиста, конечно, богат, но всё-таки короток. Можно же цивилизованно решать вопросы, обратившись к руководству, например
Да не, легко. Переложи ситуацию на любую работу в любом коллективе.
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Ответ Иван Шаров
А что не так с падежами?
Ты русский язык не знаешь, если спрашиваешь

Таких при путине развелось
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Ответ Иван Шаров
Каких взглядов?
твоих похотливых взглядов в мужском душе.
ну а каких ещё. дурчонок
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Ответ Иван Шаров
Как тёзки скажу, Андрей Тихонов замечательный человек, и когда в Крыльях играл на излёте карьеры был профессиональным футболистом, как тренер пока не понятно. А если есть претензии к арбитру, то пол не важен
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Каких взглядов?
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Ответ Иван Шаров
Ты мне только что оскорблением ответил
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Ты мне только что оскорблением ответил
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Ответ Иван Шаров
Как тёзки скажу, Андрей Тихонов замечательный человек, и когда в Крыльях играл на излёте карьеры был профессиональным футболистом, как тренер пока не понятно. А если есть претензии к арбитру, то пол не важен
Комментарий удален модератором
Вот. Абсолютно согласен. Мне импонировал Абаскаль. Нормальный тренер, и отрезками получалось. Но слили его игроки. Возможно даже не специально, а просто был потерян контакт. Невозможно через три дня после увольнения сразу заиграть лучше, если все было плохо при предыдущем тренере. Нужен новый тренер, с авторитетом. Слишковича глупо оставлять. Результат сейчас это просто эмоции и совпадение.
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Опейкину в тренеры "Спартака"!!!
Да воссторжестует же справедливость!
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Да здраво мыслит, легко осуждать.. тут понятно, что главное результат. Но работа главным тренером тяжёлая кто бы что ни говорил, изматывающая, тут полностью отдаёшь себя. И влияют очень много скрытых мелочей и в самой структуре клуба в том числе. Быть игроком всё же морально проще. Это как на заводе.. когда ты работаешь простым слесарем, да, устаёшь ,иногда физически, но после окончания рабочего дня ты абсолютно свободен. А вот когда ты инженер или на руководящей должности, ты обязан думать о работе и в выходные, нельзя расслабиться, ответственность, тебе в любой момент могут позвонить и т.д.
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Думаю товарищи Хинкал с Дельфином подслили Абаскаля...
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ну так всё сходится. брёвнам из спартака не нужен тренер профессионал. сейчас подъём в игре, потому что слишкович им полную лафу устроил скорее всего, но если останется и начнёт в предсезонке ставить свою игру, по своей теории, тот самый цикл сделает очередной оборот. тут вопрос и к игрокам и к селекции и к руководству, которое медийно абаскаля почти не поддерживало на фоне нападок от "ветеранов" и агентов аджики
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Судя по тому, как они заиграли при Слишковиче, просто слили рыжего и не поморщились. Если бы играли как сейчас - вполне могли и за золото побороться
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