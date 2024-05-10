Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фрозиноне»

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«Интер» сыграет в пятницу в гостях с «Фрозиноне» в 36-м туре Серии А.

В субботу «Милан» примет «Кальяри».

В воскресенье «Ювентус» сыграет дома с «Салернитаной», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Ромой».

Чемпионат Италии

36-й тур

Фрозиноне – Интер
Дата проведения
10 мая, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Болонья
Дата проведения
11 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Кальяри
Дата проведения
11 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Эмполи
Дата проведения
12 мая, 13.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Сассуоло
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Торино
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Салернитана
Дата проведения
12 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Рома
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Удинезе
Дата проведения
13 мая, 19.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Монца
Дата проведения
13 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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