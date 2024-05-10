Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фрозиноне»

«Интер» сыграет в пятницу в гостях с «Фрозиноне» в 36-м туре Серии А.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » сыграет дома с «Салернитаной», « » Алексея Миранчука – с «Ромой».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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