Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фрозиноне»
«Интер» сыграет в пятницу в гостях с «Фрозиноне» в 36-м туре Серии А.
В субботу «Милан» примет «Кальяри».
В воскресенье «Ювентус» сыграет дома с «Салернитаной», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Ромой».
36-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 12 мая, 13.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 13 мая, 19.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 13 мая, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.