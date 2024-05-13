Андрей Кобелев: «Зенит» опоздал с перезагрузкой. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили осенью, а зимой купили игроков в стартовый состав, но сейчас они сидят в запасе и помочь не могут»

Теги Зенит Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Матео Кассьерра Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Кобелев заявил, что в «Зените» не сумели перезагрузить команду.

После 28 туров Мир РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и отставая от «Динамо» на 2 балла. У идущего третьим «Краснодара» – 50 очков. 

«Мне кажется, что «Зенит» опоздал с перезагрузкой команды. Осенью сине-бело-голубые, не показывая феерическую игру, набирали очки. А зимой были куплены футболисты, которые сразу попали в стартовый состав, но сейчас они сидят в запасе и не могут помочь команде.

Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили «Зенит» осенью, но сейчас они не показывают ту игру, которую могут. Таким образом, коллектив не может забить гол», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».

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5 комментариев
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У них нет Заремы, чтобы все время вовремя перезагружать команду ))
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Нино в старте,Артур,в старте,Педро играет может не много,но ему всего 18.А когда выходит,то усиливает игру. Где они в запасе то.
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Ответ иван кочубей
шлака набрали, а думали Малком приехал.
Нино вполне сильный ЦЗ,Педро тоже умеет,да и Артур не без техники.Сейчас вся команда барахлит и нет лидера на поле,чтобы повести,на себе потащить. Сантос,но он защитник,хотя много делает для команды.
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Ответ Nick Crosier
Нино вполне сильный ЦЗ,Педро тоже умеет,да и Артур не без техники.Сейчас вся команда барахлит и нет лидера на поле,чтобы повести,на себе потащить. Сантос,но он защитник,хотя много делает для команды.
Педро проигрывает конкуренцию, Артур играет только потому, что за него 15 лямов выложили. Нино норм, но уже привёз гол, а то и не один. Фернандес, Изидор — бесполезные подписания. Коваленко в глухом запасе. Итого, за два последних трансферных окна — полтора попадания из скольки? Напомню, с Семака теперь можно за трансферы спрашивать, т.к. полномочия расширили. В итоге неудовлетворительная трансферная политика, результаты, деградировавшие паспортисты. Две вишенки на торте (закрывали глаза, так как был результат) — ноль своих молодых в составе и абсолютно отвратный футбол 😎
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