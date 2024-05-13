Андрей Кобелев: «Зенит» опоздал с перезагрузкой. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили осенью, а зимой купили игроков в стартовый состав, но сейчас они сидят в запасе и помочь не могут»

Андрей Кобелев заявил, что в «Зените» не сумели перезагрузить команду.

После 28 туров Мир « » занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и отставая от « » на 2 балла. У идущего третьим «Краснодара» – 50 очков.

«Мне кажется, что «Зенит» опоздал с перезагрузкой команды. Осенью сине-бело-голубые, не показывая феерическую игру, набирали очки. А зимой были куплены футболисты, которые сразу попали в стартовый состав, но сейчас они сидят в запасе и не могут помочь команде.

, и Клаудиньо тащили «Зенит» осенью, но сейчас они не показывают ту игру, которую могут. Таким образом, коллектив не может забить гол», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».