Один из игроков «МЮ» сказал Макатиру, что ожидает ухода тен Хага: «Мы обсуждали, кто подойдет команде – он сказал «нет», когда речь зашла о Моуринью. Саутгейт – один из вариантов»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Томас Тухель Джейсон Макатир Эрик тен Хаг Футбол

Некоторые игроки «МЮ» считают, что Эрик тен Хаг покинет команду в конце сезона.

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал о беседе с неназванным футболистом «Манчестер Юнайтед». В разговоре обсуждались возможные кандидаты на пост главного тренера манкунианцев.

– [Этот футболист] играет за «Манчестер Юнайтед», я говорил с ним в пятницу. Я столкнулся с ним случайно, потому что живу неподалеку. Мы разговорились – он отличный парень. Я спросил его о конце сезона и о том, что он думает, и он дал мне понять, что не уверен, что тренер останется.

Мы обсуждали разные имена и говорили о том, кто, по нашему мнению, подойдет [в качестве тренера «МЮ»], и я не услышал от него никаких предложений.

– Как он отреагировал на упоминание Томаса Тухеля?

– Улыбнулся, но это был не тот вариант. Потом он сказал «нет», когда речь зашла о Жозе Моуринью.

– А как насчет Гарета Саутгейта?

– Да, это был один из вариантов. Футболисты понимают, когда работа тренера под сомнением, и они, очевидно, знают об этом, и у меня просто возникло ощущение, что все уже решено, – сказал Макатир в интервью beIN Sports.

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40 комментариев
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Саутгейт🤣🤡
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-1
+25
Саутгейт ставит настолько осторожную и невыразительную игру, видимо, и сам так же осторожен или труслив, что даже если в финале Евро против сборной Англии никто не выйдет и останется просто придти на матч и забрать кубок, он не рискнет, подумает, что это какая-то ловушка
+17
0
+17
А что есть тренеры, которые с таким проектом справятся лучше?Кто щас в такое болото пойдёт?
+5
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+5
Ответ igorkruglov
Саутгейт ставит настолько осторожную и невыразительную игру, видимо, и сам так же осторожен или труслив, что даже если в финале Евро против сборной Англии никто не выйдет и останется просто придти на матч и забрать кубок, он не рискнет, подумает, что это какая-то ловушка
Здесь точно подвох, давайте сыграем в 10 защитников.
В итоге автогол из-за волнения, ведь играть против пустоты так стремно.
+5
0
+5
Только не Саутгейт, лучше тогда оставьте Хага
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
А что есть тренеры, которые с таким проектом справятся лучше?Кто щас в такое болото пойдёт?
Дак походу абсолютно все, судя по одержимым комментариям)
+3
-1
+2
Макатир вот так просто остановил игрока МЮ, который как оказалось, знает планы руководства МЮ и сразу дал ему весь расклад. Сильно...
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Конте придет, порядок наведет
Дааа, в итоге уже к зиме начнет ныть, что руководство его не поддерживает и не покупает нужных игроков
+1
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+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
А что есть тренеры, которые с таким проектом справятся лучше?Кто щас в такое болото пойдёт?
Самый богатый клуб мира, лол, вот это болото
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Унылый саутгейт, который гробит самую талантливую сборную англии в истории.
Как можно хотеть такого тренера ? Унылого труса. Если хотите такой футбол,лучше верните сульшера
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желтая Daily Mail распространяет мерсиайдские инсайды о ситуации в Манчестер Юнайтед. естественно, нет никаких причин сомневаться в этой информации.
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Макейтир?
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Инфа сотка ! От Дейли Мейл и какого то ливерпульского .
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В этом и проблема МЮ. Должно быть не «какой тренер подойдёт команде», а какой стиль должен быть у тренера который подойдет МЮ и каких игроков нужно будет купить либо продать под того или иного тренера.
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Саутгейт стал бы отличным вариантом для МЮ. Его хейтеры забыли где была Англия про хваленых иностранных тренерах типа Капелло
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Ответ Johnny Mnemonik
Этот макитир на себя много берет , более чем уверен что из игроков МЮ его даже никто не знает. )
У него даже в профиле фотографии нет, пф, о чом тут вобще говорить
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Ответ Cuccittini Aveiro
У него даже в профиле фотографии нет, пф, о чом тут вобще говорить
Хотя я думаю Рома найдет подходящие слова. Давай, Рома, молодец!
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Ответ Клименко
Конте придет, порядок наведет
Этот с порога потребует лямов 250 на свои хотелки. - нет уж спасибо. Который раз на одни и те же грабли...
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Ответ igorkruglov
Саутгейт ставит настолько осторожную и невыразительную игру, видимо, и сам так же осторожен или труслив, что даже если в финале Евро против сборной Англии никто не выйдет и останется просто придти на матч и забрать кубок, он не рискнет, подумает, что это какая-то ловушка
Это у него с промаха на Евро 96.
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Ответ Джанлука Нальюка
Унылый саутгейт, который гробит самую талантливую сборную англии в истории. Как можно хотеть такого тренера ? Унылого труса. Если хотите такой футбол,лучше верните сульшера
Самая талантливая была этак в 2006-ом.
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Ответ Argilac Durrandon
Самая талантливая была этак в 2006-ом.
Нет. Сейчас. С запасом. Самая сбалансированная и с глубокой скамейкой.
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Какая гарантия , что Саутгейт через пару , тройку месяцев не понравится этим талантам и профессионалам .
Гнать эти таланты пора , правда они никому и даром не нужны . Породили за 10 лет чудо руководители теплицу для паразитов и дармоедов .
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Ну идет прогрев для Саутгейта. Ну кошмар. Ну за что????
Все сильные тренеры отказались переходить из сборных, и о не будет времени, а тут тип без опыта
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Если Макатир, то Саутгат.
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Юран как влитой встанет
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Эти же игроки сливают тренера, сожрут следующего, надо убирать такого игрочишку, а не тренера
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По-любому Маунт либо Магуайер
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Ну раз Саутгейт да, то этим игроком был некто Хари Магваре
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Перевод слишком дословный, очень тяжело читать. "Это был не тот вариант", переход с вопроса про Саутгейта на сомнения по Тен Хагу. И инсайдов ровно 0, что хотел сказать Макатир - непонятно, раз свои же выводы назвал очевидными, а игрок ничего не сказал.
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Еще предлагаю присмотреться к Феликсу Магату и Капелло
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