Один из игроков «МЮ» сказал Макатиру, что ожидает ухода тен Хага: «Мы обсуждали, кто подойдет команде – он сказал «нет», когда речь зашла о Моуринью. Саутгейт – один из вариантов»
Некоторые игроки «МЮ» считают, что Эрик тен Хаг покинет команду в конце сезона.
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал о беседе с неназванным футболистом «Манчестер Юнайтед». В разговоре обсуждались возможные кандидаты на пост главного тренера манкунианцев.
– [Этот футболист] играет за «Манчестер Юнайтед», я говорил с ним в пятницу. Я столкнулся с ним случайно, потому что живу неподалеку. Мы разговорились – он отличный парень. Я спросил его о конце сезона и о том, что он думает, и он дал мне понять, что не уверен, что тренер останется.
Мы обсуждали разные имена и говорили о том, кто, по нашему мнению, подойдет [в качестве тренера «МЮ»], и я не услышал от него никаких предложений.
– Как он отреагировал на упоминание Томаса Тухеля?
– Улыбнулся, но это был не тот вариант. Потом он сказал «нет», когда речь зашла о Жозе Моуринью.
– А как насчет Гарета Саутгейта?
– Да, это был один из вариантов. Футболисты понимают, когда работа тренера под сомнением, и они, очевидно, знают об этом, и у меня просто возникло ощущение, что все уже решено, – сказал Макатир в интервью beIN Sports.
В итоге автогол из-за волнения, ведь играть против пустоты так стремно.
Как можно хотеть такого тренера ? Унылого труса. Если хотите такой футбол,лучше верните сульшера
Гнать эти таланты пора , правда они никому и даром не нужны . Породили за 10 лет чудо руководители теплицу для паразитов и дармоедов .
Все сильные тренеры отказались переходить из сборных, и о не будет времени, а тут тип без опыта