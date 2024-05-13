Один из игроков «МЮ» сказал Макатиру, что ожидает ухода тен Хага: «Мы обсуждали, кто подойдет команде – он сказал «нет», когда речь зашла о Моуринью. Саутгейт – один из вариантов»

Некоторые игроки «МЮ» считают, что Эрик тен Хаг покинет команду в конце сезона.

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал о беседе с неназванным футболистом « ». В разговоре обсуждались возможные кандидаты на пост главного тренера манкунианцев.

– [Этот футболист] играет за «Манчестер Юнайтед», я говорил с ним в пятницу. Я столкнулся с ним случайно, потому что живу неподалеку. Мы разговорились – он отличный парень. Я спросил его о конце сезона и о том, что он думает, и он дал мне понять, что не уверен, что тренер останется.

Мы обсуждали разные имена и говорили о том, кто, по нашему мнению, подойдет [в качестве тренера «МЮ»], и я не услышал от него никаких предложений.

– Как он отреагировал на упоминание ?

– Улыбнулся, но это был не тот вариант. Потом он сказал «нет», когда речь зашла о .

– А как насчет ?

– Да, это был один из вариантов. Футболисты понимают, когда работа тренера под сомнением, и они, очевидно, знают об этом, и у меня просто возникло ощущение, что все уже решено, – сказал Макатир в интервью beIN Sports.