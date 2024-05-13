Харгривз о «Челси»: «Не тратьте деньги, просто подпишите вратаря и нападающего. Команде нужны лидеры – не думаю, что они есть, кроме Силвы»

Теги Оуэн Харгривз Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Рис Джеймс Футбол

Оуэн Харгривз рассказал, какие усиления необходимы «Челси» этим летом.

«Должно быть, они рады возвращению Риса Джеймса. Это очень талантливый игрок, вероятно, он мог бы стать одним из лучших правых защитников в мире, но нужно найти способ поддерживать его в форме.

Думаю, если они смогут поработать над поиском центрального нападающего летом, определиться с позицией вратаря – у них есть несколько потрясающих молодых талантов, – то будет действительно интересно посмотреть на «Челси» в следующем сезоне, потому что я, честно говоря, понятия не имею, как они собираются играть.

Не тратьте деньги – просто подпишите вратаря и нападающего. Найдите лидеров в команде – все игроки практически одного возраста и на одном этапе карьеры, и я не думаю, что это хорошо.

Думаю, когда у молодой команды есть проблемы, ей нужны ориентиры. Нужны лидеры, и я не думаю, что они у них есть, кроме Тиаго Силвы. Сейчас они в отличной форме, это хорошо, но я думаю, что в следующем сезоне им тоже будет тяжело, если они не закроют ключевые позиции», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

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5 комментариев
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Просто подпишите, просто найдите, деньги не тратьте, я не думаю
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Как это нет?Палмера, который вытягивает для синих мёртвые матчи разве нельзя считать лидером?
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Золотые слова!
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Чтобы купить нормального нападающего или вратаря, а не очередного перспективного, априори придётся потратить, причём прилично.
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Вначале надо понять, что там за ситуация с ФФП у Челси. Чем тратиться рискуя получить баны, а при этом купленные игроки могут не заиграть, так уж лучше нынешних состав развивать. Благо последние результаты добавляют оптимизма
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