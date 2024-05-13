Харгривз о «Челси»: «Не тратьте деньги, просто подпишите вратаря и нападающего. Команде нужны лидеры – не думаю, что они есть, кроме Силвы»

Оуэн Харгривз рассказал, какие усиления необходимы «Челси» этим летом.

«Должно быть, они рады возвращению . Это очень талантливый игрок, вероятно, он мог бы стать одним из лучших правых защитников в мире, но нужно найти способ поддерживать его в форме.

Думаю, если они смогут поработать над поиском центрального нападающего летом, определиться с позицией вратаря – у них есть несколько потрясающих молодых талантов, – то будет действительно интересно посмотреть на « » в следующем сезоне, потому что я, честно говоря, понятия не имею, как они собираются играть.

Не тратьте деньги – просто подпишите вратаря и нападающего. Найдите лидеров в команде – все игроки практически одного возраста и на одном этапе карьеры, и я не думаю, что это хорошо.

Думаю, когда у молодой команды есть проблемы, ей нужны ориентиры. Нужны лидеры, и я не думаю, что они у них есть, кроме . Сейчас они в отличной форме, это хорошо, но я думаю, что в следующем сезоне им тоже будет тяжело, если они не закроют ключевые позиции», – сказал бывший полузащитник «Баварии».