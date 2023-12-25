Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Кейн – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 4-й, Роналду – 17-й, Месси – 19-й

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Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Харри Кейн («Бавария»)

3. Килиан МбаппеПСЖ»)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Винисиус Жуниор («Реал»)

12. Лаутаро Мартинес («Интер»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Лерой Сане («Бавария»)

19. Лионель Месси («Интер Майами)

20. Флориан Виртц («Байер»). 

Обладателем «Золотого мяча» в 2023 году стал Лионель Месси. 

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59 комментариев
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Роналду и Месси в этом списке чисто как кликбэйт! Все футболисты в списке вместе не генерят столько просмотров, комментов и хейта как эти двое!
+20
-2
+18
А Роналду и Месси тут за какие заслуги?
+10
0
+10
Ответ isma7
А Роналду и Месси тут за какие заслуги?
По старой памяти...
+7
-1
+6
Наши Сака и Райс реально мировой класс
+4
0
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Роналду и Месси в этом списке чисто как кликбэйт! Все футболисты в списке вместе не генерят столько просмотров, комментов и хейта как эти двое!
Судя по комментам ниже так и есть! Всем пофиг на первое, второе и третье место! Все обсуждают, что тут делают Месси и Роналду на 19 и 17 месте!
+4
0
+4
Ответ Сикарио
Меся что забыл в рейтинге, он кончился давно уже))
Меся
Чапи

Тебе 7 лет?
+7
-3
+4
Беллингем 1 место 🤦‍♂️ 13гол 2 ассист, ЛАУТАРО МАРТИНЕС 15 гол 2 ассист 12 место как это понять
+3
-1
+2
Понятное дело Роналду и Месси тут незаслуженно и ради кликбейта, но видеть Морату выше этих двух довольно забавно
+2
0
+2
Ответ El Fenomeno 9
Виртц, разрывающий бундеслигу на 20м, а король бургеркингов и макдаков на 19м😆😆
ЗМ выиграет кто то из первой 5ки, а остальные для статистики.
+1
0
+1
Ответ Vitto
По старой памяти...
как говорится сначала ты работаешь на Золотой мяч, потом Золотой мяч работает на тебя)
+1
0
+1
Ответ VERBLYUD
Джуду рановато получать ЗМ. Болеем за Кейна!
Почему это? Если он сейчас играет как лучший игрок мира. Кто достоин тот и должен получать.
+2
-1
+1
джуд. кейн холанд. куда ни шло. но рональдо то с лео что тут делают !? или им до конца жизни забронировано место ?
+3
-2
+1
Так невтерпёж, что кандидатов почти за год выставляют.
Скоро на ближайшее 5-летие буду номинировать.
А лучше ЗМ каждые полгода вручать, или даже каждый квартал. Чтоб больше хайпа было. И "всем сёстрам по серьгам" опять же.
0
0
0
Реал
Бавария
ПСЖ
Сити
Атлетико
Реал
...
Аль-насра))
+7
-7
0
Ответ El Fenomeno 9
Виртц, разрывающий бундеслигу на 20м, а король бургеркингов и макдаков на 19м😆😆
Про короля верблюдов из 89 лиги мира скажешь что нибудь? Или лицемерие не позволит?
+1
-1
0
Ответ El Fenomeno 9
Виртц, разрывающий бундеслигу на 20м, а король бургеркингов и макдаков на 19м😆😆
Еще смущает Мората и Родриго, они вообще в списке не должны быть. Так что рейт странный. Хотя с первой тройкой я согласен
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Ответ filippa
джуд. кейн холанд. куда ни шло. но рональдо то с лео что тут делают !? или им до конца жизни забронировано место ?
Что значит куда ни шло? Это безальтернативные главные фавориты на данный момент 😆
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Ответ isma7
А Роналду и Месси тут за какие заслуги?
Уайлд кард
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Ответ Hi Hi
у них евро и кубок америки
Кубок пальмы и кубок песка
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Ответ isma7
А Роналду и Месси тут за какие заслуги?
Амортизация 😁
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перспективная ветка 🤣 ждём Батла между криштилюбов и мессилюбов
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Ответ RembaXXX
Комментарий удален модератором
🐔🐔🐔
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Где Кокорин?))))
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Ответ Roman
Удивительно Кейн уехал в топовый клуб и сразу в тройке прогнозов. Мбаппе остался в ПСЖ и выпал из тройки.
В каком смысле выпал?
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При всем уважении, игроков из лиг Америки и Саудовской Аравии даже в топ 100 не должно быть
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О, адекватный топ.. Могут, когда хотят😁
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Какая разница, кто сейчас фаворит. Решать будет весенняя стадия и Евро
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Логично, учитывая отсутствие перспектив Холанда или Салаха за сборные.
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Месси и Роналду? Ахаха, это шутка какая-то?
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Ответ Cruel Snake
19! Но всё равно Месси! Почему и за что? Уже который год эти вопросы и нет адекватных ответов
Месси и Рональду в этом списке за популяризацию футбола на планете.
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