Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году.

Топ-20 претендентов на « »-2024 выглядит так:

1. («Реал»)

2. («Бавария»)

3. (« »)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Винисиус Жуниор («Реал»)

12. Лаутаро Мартинес («Интер»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Лерой Сане («Бавария»)

19. Лионель Месси («Интер Майами)

20. Флориан Виртц («Байер»).

Обладателем «Золотого мяча» в 2023 году стал Лионель Месси.

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