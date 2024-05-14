Капелло о Де Дзерби в «Милане»: «Что он выиграл за свою карьеру? Только один кубок на Украине. Я бы отнес его к 3-му эшелону тренеров»

Теги Милан Чемпионат Украины по футболу Кубок Украины Шахтер премьер-лига Англия Фабио Капелло серия А Италия Суперкубок Украины Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что нынешний главный тренер «Брайтона» интересен «Милану».

«Де Дзерби я бы отнес к третьему эшелону. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его поддерживает Гвардиола, но в этом году он занимает десятое или одиннадцатое место в турнирной таблице.

Что он выиграл за свою карьеру? Давайте посмотрим на его резюме: он выиграл только один кубок на Украине (Суперкубок с донецким «Шахтером» в 2021 году – Спортс). 

Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то, что его имя упоминается в связи с топ-клубами. И к тому же в его контракте с «Брайтоном» есть клаусула в 15 миллионов. Честно говоря, это слишком много за то, чтобы отпустить тренера», – сказал бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло.

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29 комментариев
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Ответ Заяцволк
Ага, всегда удивляло это "Де Дзерби не работал в командах которые борются за трофеи, поэтому он топ-тренер, достойный Баварии, Милана и др." ) По этой логике можно сказать "Тренер Факела не работал в командах которые борются за трофеи, поэтому давайте его назначим в Реал" ))) Да хватит уже, он обычный распиаренный середняк уровня Сассуоло и Брайтона, какие ему Милан с Баварией ? ))
Никто такой логикой не руководствуется, это вы сами придумали)
Грубо говоря, логика такая: Де Дзерби не работал с клубами, которые должны брать трофеи, поэтому отсутствие трофеев не является индикатором качества его работы.
Это не значит, что Де Дзерби не распиаренный середняк, просто апелляция к трофеям неуместна, а аргумент из за этого глупый.
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+10
Капелло конечно маэстро, но и Де Дзерби не работал в командах которые борятся за трофеи (кроме Шахтера). А с Брайтоном в прошлом году занял вроде 6-ое место.

Единственное что в нем беспокоит это бесконечная ротация состава. В прошлом сезоне Митома зажигал, но при этом частенько (для лидера клуба) оставался на скамейке. Ну и желание играть открытый футбол с топами нередко приводил до лютых разгромов.
+9
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+8
Зерби это итальянский Карпин
+5
-3
+2
Ответ Chuha-Motibg
Капелло конечно маэстро, но и Де Дзерби не работал в командах которые борятся за трофеи (кроме Шахтера). А с Брайтоном в прошлом году занял вроде 6-ое место. Единственное что в нем беспокоит это бесконечная ротация состава. В прошлом сезоне Митома зажигал, но при этом частенько (для лидера клуба) оставался на скамейке. Ну и желание играть открытый футбол с топами нередко приводил до лютых разгромов.
За открытый футбол ему и симпатизируют, лучше играть в футбол, а не авто парк!
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Ответ Александр Елисеев
В оригинале Фабио сказал «в Украине», а вы перевели «на Украине», ну вы серьезно? Ну было бы еще ок перевести как «он выиграл только один украинский кубок».
Не In Ukraine, а On Ukraine ? ))
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А что Зерби мог выиграть, тренируя середняков? Зерби играет в футбол, противоположный капелловскому катеначчо, хейт дона Фабио понятен. Только если следовать его принципу, Милану не следовало назначать Аллегри и Пиоли, Юве - Конте, Интеру - Симоне
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Ответ Александр Елисеев
В оригинале Фабио сказал «в Украине», а вы перевели «на Украине», ну вы серьезно? Ну было бы еще ок перевести как «он выиграл только один украинский кубок».
Еще было бы ок, если бы ты не плакал изза такой #####, Саша)
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Ответ Человек1991
Капелло: что выиграл Робик Дзэрбинюк ? Только один картонный Суперкубок на Украине. ))
Фадей Капеллов выдал базу😎
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Ответ Александр Елисеев
В оригинале Фабио сказал «в Украине», а вы перевели «на Украине», ну вы серьезно? Ну было бы еще ок перевести как «он выиграл только один украинский кубок».
У себя говорите как хотите. Вас так ущемляет, что в России всегда говорила "на Украине"? Странные вы люди, вот честно...
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Ответ slavik12345
Кто о чем
кто о чем. а вшивый о бане)
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Ответ slavik12345
Кто о чем
Ну меня в 1-м классе учили - не In the table, а On the table, значит правильно не In Ukraine, а On Ukraine !
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Ответ Заяцволк
Не In Ukraine, а On Ukraine ? ))
Кто о чем
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Ответ Клименко
А что Зерби мог выиграть, тренируя середняков? Зерби играет в футбол, противоположный капелловскому катеначчо, хейт дона Фабио понятен. Только если следовать его принципу, Милану не следовало назначать Аллегри и Пиоли, Юве - Конте, Интеру - Симоне
Согласен. Футбол Брайтона глаз радует, хоть и разобрали его топов после прошлого сезона
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Ответ Клименко
А что Зерби мог выиграть, тренируя середняков? Зерби играет в футбол, противоположный капелловскому катеначчо, хейт дона Фабио понятен. Только если следовать его принципу, Милану не следовало назначать Аллегри и Пиоли, Юве - Конте, Интеру - Симоне
всё по делу говоришь, брат
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Согласен с маэстро. Его работа в Шахте тоже вызываела вопросы, при Фонсеке они были однозначно поярче.
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а что выиграл Капелло(как тренер) к моменту 87 года, когда возглавил Милан?
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А что он мог выиграть в Сассуоло, кризисном Шахтере и Брайтоне?
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Капелло прав. Придерживаться стиля и иметь тренерский почерк это здорово. Но без трофеев относить таких тренеров к топам, это полная профанация. То что он тренирует в АПЛ по умолчанию обеспечивает ему маркетинг для тупой массы.
Пока Де Дзерби это сладкая булочка для деятелей уровня Галицкого, которые ради стиля готовы положить на осязаемые успехи в виде кубков, трофеев или хотя бы шоколадных медалек.
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А что, Милан с таким составом собирается что-то выигрывать?
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Этот старый маразматик капела просто завидует
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