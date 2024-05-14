Капелло о Де Дзерби в «Милане»: «Что он выиграл за свою карьеру? Только один кубок на Украине. Я бы отнес его к 3-му эшелону тренеров»

Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что нынешний главный тренер «Брайтона» интересен «Милану».

«Де Дзерби я бы отнес к третьему эшелону. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его поддерживает Гвардиола, но в этом году он занимает десятое или одиннадцатое место в турнирной таблице.

Что он выиграл за свою карьеру? Давайте посмотрим на его резюме: он выиграл только один кубок на ( с донецким « » в 2021 году – Спортс).

Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то, что его имя упоминается в связи с топ-клубами. И к тому же в его контракте с « » есть клаусула в 15 миллионов. Честно говоря, это слишком много за то, чтобы отпустить тренера», – сказал бывший тренер сборной России и « » Фабио Капелло.