Капелло о Де Дзерби в «Милане»: «Что он выиграл за свою карьеру? Только один кубок на Украине. Я бы отнес его к 3-му эшелону тренеров»
Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что нынешний главный тренер «Брайтона» интересен «Милану».
«Де Дзерби я бы отнес к третьему эшелону. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его поддерживает Гвардиола, но в этом году он занимает десятое или одиннадцатое место в турнирной таблице.
Что он выиграл за свою карьеру? Давайте посмотрим на его резюме: он выиграл только один кубок на Украине (Суперкубок с донецким «Шахтером» в 2021 году – Спортс).
Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то, что его имя упоминается в связи с топ-клубами. И к тому же в его контракте с «Брайтоном» есть клаусула в 15 миллионов. Честно говоря, это слишком много за то, чтобы отпустить тренера», – сказал бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло.
Грубо говоря, логика такая: Де Дзерби не работал с клубами, которые должны брать трофеи, поэтому отсутствие трофеев не является индикатором качества его работы.
Это не значит, что Де Дзерби не распиаренный середняк, просто апелляция к трофеям неуместна, а аргумент из за этого глупый.
Единственное что в нем беспокоит это бесконечная ротация состава. В прошлом сезоне Митома зажигал, но при этом частенько (для лидера клуба) оставался на скамейке. Ну и желание играть открытый футбол с топами нередко приводил до лютых разгромов.
Пока Де Дзерби это сладкая булочка для деятелей уровня Галицкого, которые ради стиля готовы положить на осязаемые успехи в виде кубков, трофеев или хотя бы шоколадных медалек.