Роналду, Месси, Хвича, Мбаппе, Онана, Холанд и еще 8 игроков «Сити» – претенденты на приз футболисту года Globe Soccer Awards

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Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards по итогам 2023 года.

В категории «Лучший футболист года» на награду претендуют:

Хулиан Альварес («Манчестер Сити» / Аргентина), Николо Барелла («Интер» / Италия), Джуд Беллингем («Реал» / Англия), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Яссин Буну («Аль-Хилаль» / Марокко), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия), Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия), Эдерсон («Манчестер Сити» / Бразилия), Филип Фоден («Манчестер Сити» / Англия), Джек Грилиш («Манчестер Сити» / Англия), Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция), Илкай Гюндоган («Барселона» / Германия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия), Харри Кейн («Бавария» / Англия), Хвича Кварацхелия («Наполи» / Грузия), Роберт Левандовски («Барселона» / Польша), Лаутаро Мартинес («Интер» / Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Ким Мин Чжэ («Бавария» / Южная Корея), Лука Модрич («Реал» / Хорватия), Мартин Эдегор («Арсенал» / Норвегия), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» / Камерун), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Родри («Манчестер Сити» / Испания), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Букайо Сака («Арсенал» / Англия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет) и Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).

Теперь организаторы премии Globe Soccer Awards проведут голосование, на основании которого составят окончательный список претендентов на награду.

Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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69 комментариев

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Фарид Харисов
В упорной борьбе за престижную награду (создана агентом Мендешем) чемпионы Испании, Франции, Италии, Англии, Германии, а также победители ЧМ и ЛЧ проиграют величайшему принцу Саудовской Аравии :)
+66
-16
+50
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Отец Абду
Знаете что такое пиар?:) Когда ты со своим агентом создаёшь свою личную награду и каждый год выигрываешь ее, даже если ты отлетаешь от Марокко, Порту, Лион, Аякса... Ну или за голы забитыми волосами:)
+55
-15
+40
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Bazilic
Какое же позорище))))
+43
-12
+31
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Фарид Харисов
Ответ Отец Абду
Знаете что такое пиар?:) Когда ты со своим агентом создаёшь свою личную награду и каждый год выигрываешь ее, даже если ты отлетаешь от Марокко, Порту, Лион, Аякса... Ну или за голы забитыми волосами:)
Фанаты Роналду: Месси покупает Золотые Мячи и Чемпионаты мира, это липовое наследие

Так же сам Роналду: буквально дал агенту задание создать понтовую премию, чтобы светить там лицом и получать статуэтки
+31
-4
+27
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Greatest Of All Time
Ответ Bazilic
Какое же позорище))))
Позорнее награды в мире не существует.
+28
-6
+22
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Sergey Kuznetsov
Это та премия, которую учредил агент Роналду?)
Если да, то какого чёрта в списке Месси присутствует?)
+17
-2
+15
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rigobersong
В этом и вся суть инфоцыганщины:)) Искуственная жена, искуственные дети, искуственные награды, искуственная жизнь, искуственное величие:)))
+17
-6
+11
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Отец Абду
В итоге выиграет Роналду за голы против Люксембурга, Лихтенштейна:)
+14
-5
+9
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Bunyod Turgunov
Ответ Фарид Харисов
В упорной борьбе за престижную награду (создана агентом Мендешем) чемпионы Испании, Франции, Италии, Англии, Германии, а также победители ЧМ и ЛЧ проиграют величайшему принцу Саудовской Аравии :)
*Красивый и сладкий фрукт))
+9
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+8
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Greatest Of All Time
Ответ Sergey Kuznetsov
Это та премия, которую учредил агент Роналду?) Если да, то какого чёрта в списке Месси присутствует?)
Что бы не палить контору. Ведь не может же биологический отец Рюналду не взять в этот список Чемпиона Мира. Люди и так знают что эту награду агент придумал для Рюналду, а потом вообще начнётся каламбур.
+8
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Greatest Of All Time
Ответ Sergey Kuznetsov
такой же, как и с Золотым мячом?) или еще смешнее?
ЗМ вручает 100 журналистов из разных стран.
А ещё ЗМ не придумал отец Месси и не является хозяином.

А этот награду придумал Мендеш, биологический отец Рюналду к тому и агент его.
+7
-2
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Илья Мурашов
Будем гадать, кто выиграет награду, созданную Роналду и его агентом. В чем смысл самому себе вручать награду, которую даже не признают официальной?
+5
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Илья Мурашов
Ответ rigobersong
В этом и вся суть инфоцыганщины:)) Искуственная жена, искуственные дети, искуственные награды, искуственная жизнь, искуственное величие:)))
Искусственную внешность забыл
+6
-2
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Greatest Of All Time
Самая позорная награда в истории футбола, хотя не только в футболе , а во всех видах спорта.
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rigobersong
Там в номинации на лучший клуб годы, клубы из Саудии, что это за фрик шоу вообще?:))🤣🤣🤣
+6
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Chuha-Motibg
Кто сомневается что выиграет Роналду?
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Greatest Of All Time
Ответ Kakysh Atamyradow
позорную награду уже выручили за 5 пенальти
Ты про ЛЧ 2016 или 2017??? может про ЛЧ 2018 или 2014???
Если да то согласен, за левые офсайды и позорные пенальти тогда получил днарь.
+6
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ddddan 2
Ответ Greatest Of All Time
Комментарий удален модератором
про отца уже перебор
если бы про твоему умершего отца шутили,тебе бы нормально было?
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Sergey Kuznetsov
Но это не мешает ЗМ с каждым годом нас всех смешить) вместе со своими 100 журналистами)
Нас всех это ты про 🌈????)))
А кто вам запрещает смеяться??))) натуралы??)))
+3
-2
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Greatest Of All Time
Ты про ЛЧ 2016 или 2017??? может про ЛЧ 2018 или 2014??? Если да то согласен, за левые офсайды и позорные пенальти тогда получил днарь.
В ЛЧ по 16-18 года Рон меньше пенок бил чем Месси за чм
+1
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Greatest Of All Time
Ответ Тимур666
Я более чем уверен, что голосование будет не предвзятым
По этому Мендеш взял эту награду 10 раз, являясь учредителем этой награды))))
А рюналду взял эту награду больше всех, являясь клиентом и сыном Мендеша.
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Руслан Арапханов
Ответ Фарид Харисов
В упорной борьбе за престижную награду (создана агентом Мендешем) чемпионы Испании, Франции, Италии, Англии, Германии, а также победители ЧМ и ЛЧ проиграют величайшему принцу Саудовской Аравии :)
Посмотрел список победителей за время существования, там и Фалькао, Месси, Мбаппе, Левандовски. Роналду только в те годы, когда заслуживал, кроме 2011 года, в котором объективно Месси был лучше, да и Хави заслуживал, например.
+2
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Фарид Харисов
Ответ Ерлан Мажидов
А че, по твоему кто достоин?
Я посмотрел весь список номинантов, вопрос надо ставить по другому. Кого из них Роналду был лучше в 2023.

пока не нашел, буду искать. если найду, то отпишу.
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Фарид Харисов
Ответ Дорох
Мендеш уже давно не агент Криша.лол
Все что нашел — новости об их ссоре в начале 2023, мол ультиматум ему Роналду поставил. Есть официальное подтверждение что он перестал быть его клиентом?
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Sergey Kuznetsov
Ответ morphvirg
Раз он уже про отца пишет.....
очень странный тип, согласен
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Человек1991
Хахахаха Дичайшее позорище нашего сумасшедшего мира эта наградка Глобальный Саккер )) которую 10 раз выигрывал Роналду )
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Greatest Of All Time
ГЛОБАЛ МЕНДЕШ АВАРДС.
Нет такой награду Глобал сокер авардс, есть ГЛОБАЛ МЕНДЕШ АВАРДС.
Это награда агента Эсмиральды, этот агент эту награду получал 10 раз.
+6
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morphvirg
Ответ Sergey Kuznetsov
наш это чей? я не являюсь его поклонником, как и поклонником Месси, собственно) зачем то звонить кому то предлагаете) вы здоровы?)
Раз он уже про отца пишет.....
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Sergey Kuznetsov
Ответ Greatest Of All Time
Ваш Рюналду же одобрил))) Не веришь позвони Бадру и узнай)))
наш это чей? я не являюсь его поклонником, как и поклонником Месси, собственно) зачем то звонить кому то предлагаете) вы здоровы?)
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Greatest Of All Time
Ответ morphvirg
Уже и до отца добрались.... Не кажется, что перебор, не?
Аааа, когда фанаты 🐫 говорят что ФИФА отец Месси, вы все кричите ты прав, ты прав, ты прав.
А когда говорят Мендеш отец Рюналду, вы считаете что это перебор, хотя он (Мендеш) 100 раз говорил что Рюналду его сын.
Почему ты не пишешь тем, кто пишет что ФИФА отец Месси???? вот почему??? ты лицемер????
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Greatest Of All Time
Ответ Sergey Kuznetsov
фу, как низко и глупо) как думаете, ваш кумир бы одобрил такое поведение?)
Ваш Рюналду же одобрил)))
Не веришь позвони Бадру и узнай)))
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Greatest Of All Time
Нас всех это ты про 🌈????))) А кто вам запрещает смеяться??))) натуралы??)))
фу, как низко и глупо) как думаете, ваш кумир бы одобрил такое поведение?)
+2
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morphvirg
Ответ Greatest Of All Time
Аааа, когда фанаты 🐫 говорят что ФИФА отец Месси, вы все кричите ты прав, ты прав, ты прав. А когда говорят Мендеш отец Рюналду, вы считаете что это перебор, хотя он (Мендеш) 100 раз говорил что Рюналду его сын. Почему ты не пишешь тем, кто пишет что ФИФА отец Месси???? вот почему??? ты лицемер????
Кто все? Зачем ты всех под одну гребенку?Я сам отдаю предпочтение Месси, но ты называешь меня лицемером) Я не вижу смысла их переубеждать, если они так думают.
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fussballer
Ответ Ruscello
И в этот раз награда не попадет в ручонки Месси? :)
Ему ЗМ вручают и так постоянно. Хватит с него.
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Caterina
Ответ Ruscello
И в этот раз награда не попадет в ручонки Месси? :)
Не попадет, не волнуйтесь!
Эта награда - кого надо награда))
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Ruscello
Ответ Caterina
Не попадет, не волнуйтесь! Эта награда - кого надо награда))
Я волнуюсь, только когда получаю от вас +
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Caterina
Ответ Ruscello
Я волнуюсь, только когда получаю от вас +
По этому поводу тоже можете не волноваться.
Всё будет хорошо)
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Greatest Of All Time
Ответ Тимур666
Надеюсь Роналду получит свою заслуженную награду
От своего агента и биологического отца Мендеша??)))
Ведь хозяин этой награды Мендеш.
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Дороф
Ответ ddddan 2
про отца уже перебор если бы про твоему умершего отца шутили,тебе бы нормально было?
Персофан Месси... Для НЕКОТОРЫХ из них даже смерть детей Роналду вызывает радость...
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Greatest Of All Time
Ответ Aplus
может холанду?
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Greatest Of All Time
Ответ Greg Jackson
А недавний ЗМ? За то что шакалил пенки
Ты про 2013 ЗМ??? или 2016??? может про позорный ЗМ 2017??
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-2
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Greatest Of All Time
Ответ Дорох
Есть же Франс Футбол ещё позорнее
Позорные они были в сезонах 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. Тут стобой согласен.
+3
-3
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Caterina
Ответ Руслан Арапханов
Посмотрел список победителей за время существования, там и Фалькао, Месси, Мбаппе, Левандовски. Роналду только в те годы, когда заслуживал, кроме 2011 года, в котором объективно Месси был лучше, да и Хави заслуживал, например.
В 2011 Роналду игрок года))
В 2014, 2016, 2017, 2018(!), 2019(!!!) - Роналду игрок года
В 2020 - Роналду - лучший игрок века)
В 2021 - Роналду - лучший бомбардир всех времён.
Ещё он там получал такие одноразовые призы в разные годы: "премия доброй воли", "наиболее популярный", " игрок года по версии болельщиков", "игрок года по версии читателей Марки".
И только в 2022, после разрыва с Мендешем, бедняжка остался без цацки.
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Nikita
Лучший клуб года хиляль 40% Ман Сити 4 )
Лол,что это
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fussballer
Хотел проголосовать за лучший клуб мира, но его нет даже в списке! Где Аль-Наср?
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Nikita
Там Боно на втором месте идет лол
На первом фрукт это же бредятина полная)
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Domian
Роналду хоть бы постеснялся себя включать.
Понятно что он основной спонсор мендешевской недонаграды, но надо совесть иметь.
Сейчас бы включать себя , играя в непойми какой лиге, провалив ЧМ, оставшись без единого трофея ( надеюсь товарищеский турнир не в счет у гелевых) и оно себя включило.
Какой же он закомплексованный.
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Ya Tolik
Ребят, если честно, за этой наградой интереснее проследить в этом году.
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saxaneta
Роналду уже с отрывом идёт )))
https://vote.globesoccer.com/vote/best-men-player-2023/
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Назар Игорь
Хвича один из самых талантливых в этой компании, но самый низкооплачиваемый.
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