Роналду, Месси, Хвича, Мбаппе, Онана, Холанд и еще 8 игроков «Сити» – претенденты на приз футболисту года Globe Soccer Awards
Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards по итогам 2023 года.
В категории «Лучший футболист года» на награду претендуют:
Хулиан Альварес («Манчестер Сити» / Аргентина), Николо Барелла («Интер» / Италия), Джуд Беллингем («Реал» / Англия), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Яссин Буну («Аль-Хилаль» / Марокко), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия), Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия), Эдерсон («Манчестер Сити» / Бразилия), Филип Фоден («Манчестер Сити» / Англия), Джек Грилиш («Манчестер Сити» / Англия), Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция), Илкай Гюндоган («Барселона» / Германия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия), Харри Кейн («Бавария» / Англия), Хвича Кварацхелия («Наполи» / Грузия), Роберт Левандовски («Барселона» / Польша), Лаутаро Мартинес («Интер» / Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Ким Мин Чжэ («Бавария» / Южная Корея), Лука Модрич («Реал» / Хорватия), Мартин Эдегор («Арсенал» / Норвегия), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» / Камерун), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Родри («Манчестер Сити» / Испания), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Букайо Сака («Арсенал» / Англия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет) и Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).
Теперь организаторы премии Globe Soccer Awards проведут голосование, на основании которого составят окончательный список претендентов на награду.
Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Так же сам Роналду: буквально дал агенту задание создать понтовую премию, чтобы светить там лицом и получать статуэтки
Если да, то какого чёрта в списке Месси присутствует?)
А ещё ЗМ не придумал отец Месси и не является хозяином.
А этот награду придумал Мендеш, биологический отец Рюналду к тому и агент его.
Если да то согласен, за левые офсайды и позорные пенальти тогда получил днарь.
если бы про твоему умершего отца шутили,тебе бы нормально было?
А кто вам запрещает смеяться??))) натуралы??)))
А рюналду взял эту награду больше всех, являясь клиентом и сыном Мендеша.
пока не нашел, буду искать. если найду, то отпишу.
Нет такой награду Глобал сокер авардс, есть ГЛОБАЛ МЕНДЕШ АВАРДС.
Это награда агента Эсмиральды, этот агент эту награду получал 10 раз.
А когда говорят Мендеш отец Рюналду, вы считаете что это перебор, хотя он (Мендеш) 100 раз говорил что Рюналду его сын.
Почему ты не пишешь тем, кто пишет что ФИФА отец Месси???? вот почему??? ты лицемер????
Не веришь позвони Бадру и узнай)))
Эта награда - кого надо награда))
Всё будет хорошо)
Ведь хозяин этой награды Мендеш.
В 2014, 2016, 2017, 2018(!), 2019(!!!) - Роналду игрок года
В 2020 - Роналду - лучший игрок века)
В 2021 - Роналду - лучший бомбардир всех времён.
Ещё он там получал такие одноразовые призы в разные годы: "премия доброй воли", "наиболее популярный", " игрок года по версии болельщиков", "игрок года по версии читателей Марки".
И только в 2022, после разрыва с Мендешем, бедняжка остался без цацки.
Лол,что это
На первом фрукт это же бредятина полная)
Понятно что он основной спонсор мендешевской недонаграды, но надо совесть иметь.
Сейчас бы включать себя , играя в непойми какой лиге, провалив ЧМ, оставшись без единого трофея ( надеюсь товарищеский турнир не в счет у гелевых) и оно себя включило.
Какой же он закомплексованный.
https://vote.globesoccer.com/vote/best-men-player-2023/