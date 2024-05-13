Доннарумма признан лучшим вратарем сезона в Лиге 1. Голкипер «ПСЖ» уже получал эту награду в 2022 году

Теги Лион ПСЖ Сент-Этьен Жереми Жано лига 1 Франция Кубок Франции Джанлуиджи Доннарумма олимпийская сборная Франции Футбол

Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем Лиги 1 в сезоне-2023/24.

25-летний голкипер «ПСЖ» во второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю Лиги 1 от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). Доннарумма удостаивается этого трофея во второй раз – в 2022 году его также назвали лучшим голкипером чемпионата Франции. 

Трофей он получил из рук Жереми Жано, бывшего голкипера «Сент-Этьена», который сейчас является тренером вратарей олимпийской сборной Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я в восторге. Большое всем спасибо. Это очень приятно. Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, персонал и тренера за работу, которую мы проделали в этом году. У нас был отличный сезон. Я очень рад снова выиграть этот приз.

Это был замечательный праздник, спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Впереди у нас еще несколько важных матчей. Мы должны продолжать работать, чтобы завоевать еще один трофей (25 мая парижане встретятся с «Лионом» в финале Кубка Франции – Спортс).

Спасибо моим родителям и Богу. Но прежде всего [успех достигнут] благодаря той работе, которую мы делаем каждый день. Мы много работаем, чтобы улучшать мелкие детали. Всегда нужно совершенствоваться и становиться сильнее», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью RMC Sport.

2 комментария
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Работа над мелкими деталями подразумевает игру ногами ?
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Немцы в этом сезоне доказали, что как ни крути Лига 1 это Лига фермеров, и победа в этой номинации Донны укрепляет этот факт.
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