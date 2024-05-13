«Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

«Спартак» собирается передать Стефаносу Циципасу клубную футболку.

Греческий теннисист Стефанос Циципас – внук игрока «Спартака» Сергея Сальникова, который выигрывал олимпийское золото в составе сборной СССР в 1956 году.

Ранее теннисист заявил, что был бы счастлив получить футболку « ».

По данным « », московский клуб связался с представителями Циципаса, чтобы передать ему клубную футболку.

«Спартак» планирует передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.