«Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

Теги Спартак премьер-лига Россия ATP Стефанос Циципас Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» собирается передать Стефаносу Циципасу клубную футболку.

Греческий теннисист Стефанос Циципас – внук игрока «Спартака» Сергея Сальникова, который выигрывал олимпийское золото в составе сборной СССР в 1956 году. 

Ранее теннисист заявил, что был бы счастлив получить футболку «Спартака». 

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб связался с представителями Циципаса, чтобы передать ему клубную футболку.

«Спартак» планирует передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.

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4 комментария
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"Московский клуб связался с представителями греческого Циципаса"... 🤦
+7
-1
+6
Ответ Олег25
Почти Олимпиакос получился 😁
Я вот тоже три раза прочитал, думал туплю перед сном. А это спортс тупит 🙈
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Краснов
"Московский клуб связался с представителями греческого Циципаса"... 🤦
Почти Олимпиакос получился 😁
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Краснов
"Московский клуб связался с представителями греческого Циципаса"... 🤦
Знаменитый клуб Циципас из древнего города Стефанос
+1
0
+1
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